Virtus Civitanova, ultimi turni decisivi prima dei playoff

C Gold a riposo nel passato fine settimana. Gli ultimi sei turni della regular season si snoderanno da sabato fino alla domenica delle Palme (il 2 aprile), senza più pause. Prevista anche una corvée infrasettimanale, il 15 marzo. Virtus Civitanova capolista con quattro lunghezze di margine sulla seconda (la Robur Osimo) e con un bel gruzzoletto di vantaggio (8 punti) sulle quarte classificate. Un riferimento importante quest’ultimo, dato che le promozioni sono tre e un piazzamento finale nella trimurtì di testa assicura il vantaggio del fattore campo in entrambi i turni dei play-off che chiuderanno la stagione. Virtus apparentemente in una botte di ferro in chiave-griglia, anche perché potrà giocare in casa 4 delle 6 residue partite della prima fase. Calendario comunque ostico, con 3 big (le due pesaresi in casa, l’Osimo in trasferta) ancora da affrontare nei return match. La Virtus viene da 5 vittorie consecutive, successive allo scivolone casalingo col Porto Recanati. Coach Schiavi ha fatto disputare venerdì pomeriggio l’ultimo allenamento settimanale. Poi il "rompete le righe" fino a oggi, quando riprenderà il lavoro in palestra. Nei giorni scorsi sono rimasti fermi precauzionalmente Felicioni e Vallasciani.