Virtus contro Attila, a Civitanova derby tra big

"Il derby a Civitanova è la partita di Attilio Pierini e noi scenderemo in campo per onorarlo al massimo". Sono le parole di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior, che alle 18 sfiderà la formazione civitanovese in un derby d’alta classifica che ha la carte in regola per richiamare grande pubblico. "Loro – aggiunge – sono meritatamente in testa, è una squadra esperta con qualità importanti ai rimbalzi offensivi, è la seconda migliore difesa del campionato con 64,4 punti subiti". Il tecnico analizza le caratteristiche degli avversari. "Amano giocare in velocità e attaccare dopo avere ribaltato il lato". Si tratta di una partita da affrontare con la massima attenzione e la squadra portorecanatese confida sull’appoggio dei tifosi in un match che mette di fronte prima e seconda divise da due punti.