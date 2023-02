C’è un divario ampio anni-luce tra la Virtus e l’Infoservice San Benedetto. Impietoso per i rossoblù il verdetto della sfida di domenica al PalaRisorgimento: 120-63. Non c’è stata mai storia, come testimoniano anche i riferimenti intermedi: 41-14, 70-37, 89-53. Impressionanti in particolare i 70 punti messi a segno già all’intervallo. Del resto non è un caso che l’implume equipe sambenedettese (trattasi nella sostanza di una formazione giovanile), piena di buona volontà ma non attrezzata per la C Gold, sia ancora alla ricerca della prima vittoria dopo 19 turni. Nella Virtus mancava l’influenzato Rosettani. E, viste le circostanze, coach Schiavi ha tenuto poco in campo Felicioni, Vallasciani e Landoni. Quest’ultimo non era tra l’altro in buone condizioni per problemi di stomaco. Ne hanno approfittato l’ultimo acquisto Botteghi e i baby Fermani e Abbate. Il primo ha accumulato minuti importanti per rodare la condizione e collaudarsi negli schemi. Fermani s’è messo in evidenza al punto da sfiorare la palma del top scorer.

I tabellini: Monacelli 21, Tyrtyshnik 20, Fermani 18, Bazani 15, Ciarpella 13, Botteghi 13, Abbate 9, Landoni 6, Vallasciani 5, Felicioni. Virtus più che mai in cima.