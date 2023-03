"Virtus e Moretti Village insieme, iniziamo a cogliere i frutti del lavoro"

"L’idea è venuta a Mario Tessitore, che dallo scorso dicembre è il direttore del nostro Village, e al direttore generale Marco Pallotti. Non avendo la Virtus un main sponsor, hanno pensato bene di spremerci un po’ di più anche a fini promozionali. La famiglia Moretti ha investito molto sul Village ed è giunto il momento di cominciare a cogliere i frutti del lavoro anche reclamizzandone il logo nel mondo del basket. Se è il preludio a un più ampio coinvolgimento nella prossima stagione? Troppo presto per dirlo. Ne riparliamo in estate". Nicola Moretti (nella foto), presidente della Virtus, spiega così l’"irruzione" del Moretti Village (struttura turisticosportiva che ha plasmato insieme al fratello Francesco e al cugino Andrea) nel pianeta virtussino, come sponsor principale da qui alla fine della corrente stagione agonistica. Ma non fa balenare al momento ulteriori step, anche in attesa di verificare come si concluderà il campionato. "Siamo primi in classifica, in linea con la più rosea fra le previsioni estive. Nonostante l’infortunio del nostro capitano Felicioni, che ci ha scombussolato gli equilibri consolidati, ho fiducia che saremo tra i club promossi nella nuova serie B Interregionale. Ma non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Continuiamo a lottare sul campo, finiamo bene il lavoro e poi penseremo a progettare il futuro". Da metà giugno in poi, per un mesetto o poco più, il PalaRisorgimento si rifarà il trucco. I lavori interesseranno il parquet, i tabelloni luminosi e l’impianto elettrico.

Mario Pacetti