Virtus in ansia per le condizioni di Felicioni

La Virtus è tornata da Foligno con un bilancio positivo a metà. Prestazione tosta della squadra e vittoria importante: la settima consecutiva, che vale il consolidamento del primato in classifica quando mancano quattro soli turni alla fine della regular season, tre dei quali casalinghi. Si respirerebbe fiducia a pieni polmoni se non fosse per l’infortunio sofferto al ginocchio sinistro da Felicioni a metà 3° quarto dopo che, intercettata una palla in difesa, era lanciato in contropiede sotto il canestro locale. Nessun urto con gli avversari, all’apparenza. E’ uscito dal campo sorretto dai compagni e adesso cammina con l’ausilio delle stampelle. Il timore è che possa trattarsi di un guaio serio anche se si continua a sperare in una distorsione, senza l’interessamento dei legamenti. Stasera l’arto verrà sottoposto a una risonanza. Sarebbe una disdetta se dovesse finire qui la stagione del capitano, giocatore-chiave per la Virtus: per il suo valore assoluto e per la centralità nelle rotazioni del team. A Foligno la Virtus ha vinto 57-66 (13-17, 29-30, 43-43) con questi tabellini: Bazani 20, Landoni 20, Felicioni 6, Rosettani 6, Monacelli 6, Vallasciani 6, Ciarpella 1, Tyrtyshnik 1, Botteghi.