Virtus, le giovani pagano l’emozione Parte in salita il campionato di serie B

È stato nettamente in salita per la Virtus Pasqualetti l’inizio del campionato di serie B di ginnastica artistica. A Firenze la giovanissima formazione maceratesi con tante esordienti si è classificata all’ultimo posto al termine di una prova in cui hanno avuto un loro peso l’emozione e l’assenza della capitana Sofia Principi infortunatasi in prova. Ma fra tre settimane le ragazze avranno modo di rifarsi quando a Ravenna si terrà la seconda prova delle tre previste. In questo periodo si dovrà lavorare sodo per perfezionare gli esercizi e quindi avere punteggi migliori indispensabili per risalire la china e centrare la salvezza.

Al via del campionato di serie B si sono presentate 12 squadre, retrocedono le ultime tre mentre disputeranno i playout, da cui uscirà fuori la quarta retrocessa, le formazioni che chiuderanno il campionato al settimo, all’ottavo e al nono posto. La Virtus Pasqualetti è formata dalle maceratesi Sofia Principi di 19 anni, dal Vittoria Da Col di 16 anni, dalla recanatese Aurora Principi di 15 anni. Poi la squadra è completata dai prestiti di Ilary Tirabassi di Fermo, Eleonora Biferali di Civitavecchia, Margherita Casalino di Vercelli e Alessia Puddu di Monterotondo che non ha potuto gareggiare a Firenze perché infortunata. Queste giovani si allenano nella loro città e c’è un contatto stretto tra lo staff tecnico maceratese e quello delle società di appartenenza delle ginnaste. È stato iniziato un progetto il cui obiettivo è far sì che queste giovani possano crescere e far valere le loro qualità.