Virtus Pasqualetti al top Prima anche ad Ancona

Ad Ancona la Virtus Pasqualetti centra la terza vittoria nel massimo campionato di ginnastica e vola alla Final six scudetto in programma a Napoli il 27 e 28 maggio. È stata stilata la classifica delle 12 squadre della serie A dopo le le prove di Firenze, Ravenna e Ancona, ecco le prime sei ammesse alle finali scudetto: Virtus Pasqualetti Macerata (488,300); Pro Carate (477,800); Giovanile Ancona (477,750); Ferrara (471,200); Gymnastic Romagna Team (470,200) ed Eur (467,100).

Ad Ancona la Virtus Pasqualetti (sul podio nella foto di Simone Ferraro per Fgi), ha chiuso con 244,550 punti precedendo la Giovanile Ancona (239,800 punti) e la Pro Carate (236,300). "Siamo soddisfatti – dice Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti Macerata – perché i ragazzi hanno fatto molto bene, abbiamo preso un punto in più rispetto alla gara precedente. Abbiamo poi provato gli esercizi che porteremo a Napoli, in alcuni abbiamo commesso qualche piccolo errore e nei prossimi giorni lavoreremo per eliminarli". Non sono mancate le prestazioni di rilievo, per esempio alle parallele con Matteo Levantesi (premiato dai giudici con 14,700), Marco Macchiati (14,500) e Tommaso De Vecchis (14,050); di Filippo Castellaro al corpo libero (14,250); al cavallo con maniglie di Paolo Principi e Macchiati (entrambi 13,700); bene Paolo Di Marco che ha gareggiato al volteggio (13,200). È chiaro che adesso gli occhi saranno puntati sulla formazione maceratese accreditata dai favori del pronostico. "Noi favoriti? Ma la formula sarà differente – sottolinea Kasperskyy – essendo previsti scontri diretti, punteggi speciali. È certo che ci prepareremo con molto scrupolo all’appuntamento".