Virtus Pasqualetti impeccabile A Ravenna si classifica prima

Un’impeccabile Virtus Pasqualetti Macerata accelera in modo deciso nella seconda prova del massimo campionato di ginnastica artistica maschile e nessuna squadra riesce a tenerle il passo. Risultato? I maceratesi vincono la prova disputata a Ravenna con 243.750 punti staccando in modo netto la Ginnastica Pro Carate e la Giovanile Ancona, seconda e terza rispettivamente con 237.400 e 236.050. Dopo due prove di A1 la Virtus Pasqualetti è in testa con 483,250 punti, davanti a Pro Carate con 477,800 e alla Giovanile Ancona con 474 punti. La prossima prova si terrà ad Ancona il 5 e 6 maggio e in quella occasione si conosceranno le sei squadre che a fine maggio si contenderanno a Napoli il titolo di campione italiano. "A Ravenna – racconta Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti – abbiamo fatto molto bene eseguendo esercizi con un elevato coefficiente di difficoltà senza commettere errori". Non sono mancate le notizie positive. "Cingolani – dice il tecnico – ha superato alcuni problemi, si è ben comportato su tre attrezzi e sta migliorando di giorno in giorno. Tutta la squadra si è comportata in modo impeccabile". Ha fatto molto bene Filippo Castellaro al corpo libero dove ha preso 14 dai giudici, Paolo Principi non ha commesso errori, Mario Macchiati si è confermato su buoni livelli e Tommaso De Vecchis si è fatto valere sulle parallele. Matteo Levantesi ha gareggiato agli anelli, al volteggio, alle parallele e alla sbarra. Ieri Levantesi e il tecnico Kasperskyy sono partiti per Baku dove si disputerà una tappa di Coppa del mondo, domani e venerdì ci saranno di qualificazione e nel fine settimana le finali.