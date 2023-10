Vis-Fermana Che derby. Chi perde è nei guai

FERMO

Si è fatto attendere, ma finalmente il derby è arrivato. La Fermana ora ha la possibilità di riscattarsi in una partita che non sarà mai come le altre. Quella contro la Vis Pesaro sarà una gara fondamentale non solo per la rivalità tra le due squadre ma anche per la classifica. Fare punti in un campo storicamente ostico farebbe muovere la parte bassa della classifica e permetterebbe di allontanarsi dalla zona playout. Ieri mattina al ‘Pelloni’, i ragazzi di Bruniera hanno svolto la rifinitura sotto gli occhi anche di Gianfilippo Simoni: sorrisi e abbracci specialmente con Spedalieri e Giandonato. Tutti disponibili per l’allenatore fatta eccezione per i soliti noti: Gianelli, che si avvicina al recupero, come Pozzi. Piano piano stanno rientrando in gruppo anche Diouane e De Pascalis. Fermana che per la partita di stasera alle 20.45 schiera in porta il solito Borghetto. Bruniera dovrebbe scegliere ancora la difesa a tre, ma più duttile rispetto ai match delle scorse settimane e più versatile verso un assetto diverso. Quindi sul centro-destra dovrebbe esserci Laverone e Calderoni sull’altro lato. Nel mezzo sarà confermato Padella, nonostante qualche problema alla caviglia affrontato in settimana, ma sembra tutto risolto. Si va invece verso il turno di riposo per Spedalieri: ha bisogno di fermarsi un attimo, sia a livello fisico che mentale. Nulla toglie comunque che possa essere un’arma in più a partita in corso. Sulla linea di centrocampo, dovrebbero esserci da destra verso sinistra Scorza, Giandonato, Misuraca e Pistolesi. Torna dal primo minuto Pinzi che si posizionerà dietro le due punte. A Pesaro dovrebbe esserci la coppia formata da Montini e Curatolo. Dopo la rifinitura, mister Bruniera ha presentato il derby: "Sarà una gara importante e anche particolare. Veniamo da due sconfitte consecutive e cerchiamo di riprendere la marcia interrotta. C’è da riscattare un momento non particolarmente positivo: abbiamo analizzato bene cosa non è andato e ci abbiamo lavorato. Ci aspetta un derby vero e importante. La squadra ha saputo lavorare nel migliore dei modi e saprà farsi trovare pronta per una sfida molto attesa dai nostri tifosi che sono sempre lì e ci sostengono come hanno fatto splendidamente, e per questo li ringraziamo, anche dopo la sfida con il Cesena".

Filippo Rocchi