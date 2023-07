Vis, in attacco arriverà un big E intanto Menga pensa alle uscite

Arrivato luglio, è tempo di contratti nero su bianco. La Vis ha cominciato dal rientro alla base dei prestiti. La società ha già ufficializzato Mirco Ceccacci, rientrato dall’esperienza esaltante a Pineto e blindato con un triennale. Il difensore classe 2003 è destinato a un ruolo importante in quota under, anche perché cresciuto nel settore giovanile biancorosso. Insieme a lui, rivedremo il centrocampista 2004 Matteo Maccioni, di rientro dal Barletta e sicuro di finire nella rosa. Torna in biancorosso anche il portiere Mattia Piersanti, 2003, altro reduce dal Barletta, la cui collocazione futura è però legata al giro dei portieri: verrà ceduto sicuramente Alessandro Farroni (Cesena tra le papabili) che gode di buon mercato, potrebbe riproporsi una chance per Campani (di proprietà Sassuolo) su cui la Vis fa affidamento. Sempre a proposito di prestiti, rientreranno alla base anche Cusumano dopo la parentesi a Lecco e Cannavò dopo quella a Padova. Quanto ai prestiti da squadre di A e B, la Vis punta a riavere Aucelli dal Sassuolo (colloqui in corso con Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile neroverde) e Ghazoini dall’Ascoli, forte del gradimento dei ragazzi.

Non è affatto scontato invece rivedere Zoia e Sanogo: il primo specialmente ha diverse richieste di mercato (Catanzaro, Sudtirol, Venezia) e in casi del genere per la Vis nessuno è incedibile. Alla voce nuovi arrivi, il nome pressoché certo è quello di Davide Zagnoni: il difensore modenese, classe ’95, reduce da un’ottima stagione all’Imolese e ristabilito dall’intervento al crociato, è in grado di coprire tutti i ruoli della difesa a tre e animato dalla grande voglia di tornare in campo. L’annuncio è atteso a breve.

Alla voce conferme, i nomi sono quelli degli esperti Tonucci, Di Paola, Valdifiori, Pucciarelli, Marcandella e Rossoni. Il rinnovo di Mirco Valdifiori verrà ufficializzato domani.

E arriviamo al reparto più importante, l’attacco: è in partenza Francesco Fedato, per il quale non mancano le richieste. Stessa sorte potrebbe toccare a Ngom. Qui la Vis è intenzionata a giocarsi la fiche più preziosa, partendo dalla base tattica del 3-5-2. Arriverà un attaccante importante, si fa capire, e non succederà a breve perché quella della prima punta è una mossa che non si può sbagliare e perché il mercato in tal senso comincerà ad animarsi solo ad agosto. In questi giorni intanto il responsabile dell’area tecnica Michele Menga lavora sulle partenze. Scontate quelle dei giocatori in scadenza, non altrettanto per chi è sotto contratto: Gavazzi e Coppola non rientrano nei piani della società e bisognerà trovare loro una sistemazione.

Tra le conferme, c’è anche quella della sede del ritiro: la Vis tornerà in Trentino, a San Lorenzo Dorsino, dove si tratterrà dal 22 al 29 luglio. Per quella data mister Banchieri dovrà avere a disposizione una rosa ben definita.