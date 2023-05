Vis, in rosa anche l’ultima giornata Batte Macerata e conquista la C

L’epilogo più dolce. Accarezzato e cullato per una stagione intera. Con una vittoria in Coppa Marche di Eccellenza come antipasto di quello che sarebbe venuto nel giro di pochi mesi. Dopo aver sfiorato a più ripresa la promozione in terza serie, ieri pomeriggio la Vis Pesaro (foto) ha conquistato l’accesso alla Serie C, primo step del calcio femminile nazionale.

Una prima volta storica, dunque, perché la Vis in rosa mai aveva raggiunto un traguardo di questa portata. Il contesto è quello di una vittoria contro le rivali di sempre dell’Yfit Macerata, arrivata proprio nella tana delle maceratesi: a Collevario le vissine si sono imposte per 1-2 grazie alle reti di Fabi e Fiorella, ciliegine sulla torta di una prestazione importante su un campo tutt’altro che banale. Dopo il fischio finale, è letteralmente esplosa la festa di Crinelli e compagne, ma anche dello staff tecnico capitanato da Vladimiro Cennerilli, già in biancorosso nella stagione 20032004 come allenatore della Berretti, e della dirigenza incarnata dal responsabile del settore femminile Alberto Cavoli.

Ora per la Vis si spalancano le porte di un torneo ancora più competitivo, in cui le biancorosse di certo troveranno una corregionale come la Jesina, ma anche il Riccione e club di grido come Vicenza, Venezia, Padova e Triestina. Il tutto al netto di variazioni della Lnd nazionale, che potrebbe modificare la geografia dei tre gironi.

Infine, qualche dato: la Vis ha chiuso il proprio campionato con 28 punti, 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, frutto di 40 gol segnati e solo 9 subiti. Numeri che spalancano alla Vis le porte di una Serie C quanto mai meritata.