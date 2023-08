Vis, tanto sole e troppi acciacchi. Zagnoni ko E con il Fossombrone vince solo di rigore

Vis Pesaro

1

Fossombrone

0

Vis Pesaro (3-4-1-2): Neri F.; Ceccacci, Rossoni, Cusumano; Mamona, Astrologo, Valdifiori, Peixoto; Loru; Di Paola, Cannavò. Subentrati: Giunti, Marcandella, D’Innocenzo, Maccioni, Neri G., Lo Duca, Podrini, Nelson. All. Banchieri

Fossombrone (4-3-3): Amici; Tagnani, Camilloni, Rovinelli, Salvi; Pandolfi L., Conti, Bucchi; Fraternali, Germinale, Battisti. Subentrati: Urso, Bianchi, Procacci, Fagotti, Palazzi, Pandolfi R., Bio, Casolla, Aguzzi, Ragni. All. Fucili.

Rete: 35’ st Marcandella rig.

Note – Spettatori 200; angoli 1-1.

La Vis ferragostana è piena di acciacchi. Quel che è peggio, perde Zagnoni: il difensore ex Imolese, infortunatosi contro il Monza al ginocchio operato, ha avuto una ricaduta durante la fase di ripresa; dovrà rimuovere un menisco, intervento programmato per i prossimi giorni. Nel test contro il Fossombrone sono rimasti ai box anche Tonucci (colpo in allenamento), Sylla (caviglia), Zoia (a breve di nuovo in gruppo), Diop (infiammazione tendinea) e il solito Pucciarelli, oltre a Sanogo e Foresta. Alla lista ora si aggiunge Astrologo, uscito anzitempo per un duro colpo alla caviglia. Banchieri ha proposto una Vis con Cannavò unica punta, non certo nel ruolo preferito, e i centrocampisti a sostegno. Pressoché inedita la difesa, con capitan Rossoni a guidare il reparto. La mattinata da insolazione sul sintetico del Supplementare, i ritmi bassi e l’undici incompleto non hanno aiutato lo spettacolo, acuendo la difficoltà dei biancorossi a far gol. Sulla trequarti, Loru ha faticato a trovare spazi e giocate. Le occasioni migliori sono capitate a Cannavò, che ha sprecato una volta nel primo tempo e due nella ripresa.

I lanci di Valdifiori e le incursioni di Peixoto a sinistra hanno tenuto vivo un primo tempo nel quale la Vis ha cercato di fare calcio ordinato e il Fossombrone (neopromosso in D) di chiudere i varchi, il che ha isolato l’attacco, con scarse opportunità per Germinale (un ex) e Battisti.

La ripresa, con la girandola di cambi, è vissuta sull’episodio del rigore, procurato dall’under Maccioni e trasformato con freddezza da Marcandella. Ci ha provato anche il Fossombrone, costruendo un paio di episodi, ma senza chiamare Filippo Neri agli interventi. Simone Banchieri: "Chiaramente, siamo stanchi ma i ragazzi stanno crescendo. Abbiamo creato tante occasioni, giocato bene tecnicamente. E abbiamo visto giovani importanti di Pesaro come Podrini (2007), Giunti (2008), oltre a D’Innocenzo, Ceccacci. Ora due giorni di riposo, dopo tanto lavoro. Un grazie ai tifosi, incredibili anche in queste gare".

Michele Fucili: "Noi bravi a difenderci di squadra e concedere poco, ed è questo che mi interessava. Peccato per quel rigore. Certo, dobbiamo migliorare la fase offensiva".