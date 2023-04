Vita conferma la categoria: la Samb è salva

SAMBENEDETTESE

1

VASTOGIRARDI

0

SAMB (4-3-3): Guerrieri 7,5; Viscardi 6, Conson 5,5, Agostinone 6, Luzzetti 6; Proia 6,5, Favo 6, Angiulli 6; Marras 6, Feliz 6, Vita 7,5. A disp.: Marone, Murati, Zaffagnini, Sciarra, Amato, Mauthe, Scarponi, Karkalis, Alboni. All: Manoni.

VASTOGIRARDI (4-3-3): Petriccione 6; Canale 6 (16’s.t. Solimeno 6), Gargiulo 5,5 (39’s.t. Modesti s.v.), Ruggieri 6, Panaro 6; Grandis 6, Antogiovanni 6 (24’s.t. Iacullo 6), Calemme 6,5; Fiori 6, Makni 5,5, Hernandez 6 (32’s.t. Bentos Vazquez s.v.). A disp.: Nappo, Maraucci, Ortu, Ciocca, Khoris. All: Coletti.

Arbitro: Saccà di Messina (Tangaro di Molfetta e Gorgoglione di Barletta).

Rete: 27’s.t. Vita.

Note: ammoniti: 21’ Angiulli, 27’ Grandis, 41’ Conson, 15’s.t. Canale, 13’s.t. Ruggieri, 27’s.t. Vita, 34’s.t. Gargiulo. Angoli 5-5. Recupero 0’,3’.

di Pierluigi Capriotti

La Samb chiude il discorso salvezza battendo in casa un ottimo Vastogirardi. I rossoblù legittimano la vittoria nella ripresa, quando sale in cattedra Vita, che prima segna su calcio d’angolo e poi colpisce una traversa. Ma la Samb ha faticato a entrare in partita, tanto che la prima conclusione dei padroni di casa arriva al 19’ della ripresa. Per più di un’ora, quindi, molto meglio il Vastogirardi di Coletti, che però risente di un evidente problema offensivo. Al tecnico gialloblù mancano i terminali, e lo si è visto al Riviera. Ma lo si vede anche scorrendo i goleador di stagione, con Makni, punta centrale titolare contro i rossoblù, che ha appena segnato due reti. Così, contro la Samb, il Vastogirardi ha potuto concludere soltanto da fuori, in particolare con Calemme e Grandi (in entrambe le occasioni, Guerrieri ha parato centralmente). A proposito di Calemme, la posizione del fantasista gialloblù ha creato non pochi problemi alla Samb. Calemme, che di ruolo sarebbe un’ala, è stato posizionato sulla linea degli attaccanti, sempre qualche metro avanti rispetto ai due centrocampisti Grandi e Antogiovanni. Il 4-3-3 di Coletti, quindi, somigliava di più, in fase di possesso, a un 4-2-3-1 se non addirittura a un 4-2-4. Per tutto il primo tempo, l’atteggiamento e i movimenti di Calemme hanno creato una serie di pericoli alla Samb, con la catena di sinistra formata da Antogiovanni e Panaro che spesso cercava nei mezzi spazi proprio Calemme. Da una di queste azioni nasce, al 41’, il calcio di rigore ospite: Panaro serve in mezzo Calemme, che salta netto Conson, il quale è costretto al fallo. Dal dischetto va Makni, che conferma di non avere un buon rapporto col gol, tanto da farsi parare da Guerrieri sia il penalty che la ribattuta. La Samb, dopo aver resistito per tutta la prima ora, alla fine è emersa con quello che serviva: un gol capace di regalare la salvezza matematica. I rossoblù si sono affidati a Vita e Proia, con il primo che ha dato la rete da tre punti con un’incornata di testa, per poi colpire anche una traversa. Per il resto, la Samb non ha fatto granché, ma non si poteva chiedere di più a Manoni, il quale in panchina non aveva praticamente cambi (e difatti non ne ha fatti). Era stato chiamato per salvare la Samb: ci è riuscito.