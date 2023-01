Vitiello: "Tolentino, dobbiamo battere la Matese"

Dopo la sconfitta di Fano il Tolentino ci riprova. Dopodomani arriva al "Della Vittoria" la Matese, formazione di alta classifica che punta ai playoff. L’obiettivo è vincere la prima gara interna della stagione, ormai il campionato è giunto alla quarta giornata di ritorno e l’appuntamento con i tre punti non è più rinviabile se i cremisi vogliono continuare ad alimentare speranze di salvezza. "Pure gli altri in fondo si fermano (il Montegiorgio ha perso mercoledì il recupero casalingo con il Cynthialbalonga; ndr) ma se non facciamo punti noi – dice l’attaccante cremisi Domenico Vitiello – non riusciamo più a riprenderli. Quindi, bisogna assolutamente battere la Matese per trovare la spinta giusta; dobbiamo replicare il successo dell’andata che ci diede una bella dose di morale. Così, vincendo, riprenderemo fiducia, in vista anche della trasferta di Vastogirardi, un avversario contro cui vogliamo vendicare la sconfitta subita a Tolentino... I molisani ci soffiarono via il risultato da sotto al naso". Vitiello parla anche del derby col Fano: "Abbiamo avuto in avvio di secondo tempo le occasioni, ma poi abbiamo commesso delle ingenuità e siamo crollati pure fisicamente. Non è andata bene, insomma...". La squadra, inoltre, ne è uscita con le espulsioni, di Nagy e Stefoni, che quindi salteranno il match di domenica. L’allenatore Zannini deve inventarsi la difesa, non avendo a disposizione neppure Zeetti, infortunato. Il giovane Di Biagio è pronto a subentrare, mentre il secondo centrale dovrà essere necessariamente un centrocampista che si adatterà al ruolo. E viste le assenze il tecnico potrebbe rispolverare anche il 3-5-2, con Salvatelli terzo difensore. In avanti, invece, Vitiello guiderà l’offensiva per cercare gol-salvezza davvero pesanti.

m. g.