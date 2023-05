Vittoria amara per il Fossombrone Pagliari stende il Gallo, non basta

foRSEMPRONESE

1

atletico gallo

0

FORSEMPRONESE (4-4-2): Marcantognini 6; Rosetti 6,5, Urso 6 (12’ st Battisti 6),Riggioni 6, Camilloni 6; Palazzi 6,5, Pandolfi L. 6,5, Procacci 6, Bucchi 6; Pagliari 6,5, Pandolfi R. 6. All. Fucili.

ATLETICO GALLO (4-4-2): Andreani 6; Fabbri 6, Nobili 6, Del Pivo 6, Notariale 6 (16’ st Costantini 6); Giunti 6 (23’ st Sciamanna 6), Peroni 6, Dominici 5,5, Torelli 6; Barattini 6, Fabbri 6. All. Mariotti.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato 6.

Rete: 12’ pt Pagliari.

Note – espulso Dominici al 47’ st per doppio giallo.

Alla fine dei novanta minuti la delusione è di quelle che restano addosso per parecchio: ovvero difficile da metabolizzare, anche se hai la cristallina coscienza di aver fatto tutto il possibile. E in effetti Fossombrone anche ieri ha fatto il suo dovere e anche di più. Certo, dal punto di vista del risultato ha avuto un po’ di fortuna dalla sua, sotto forma di un eurogol a firma Pagliari trovato quasi subito, ma come si sa, nella vita ci vuole anche quella.

Anche se poi, beffarda come (quasi) sempre, la stessa dea fortuna ha deciso che i risultati degli altri campi non fossero buoni coi metaurensi.

Si comincia un po’ nervosi, con alcuni minuti in cui il gioco è abbastanza caotico da tutte e due le parti. La prima palla in direzione della porta arriva al 6’, quando Torelli batte una punizione dal limite che va a stamparsi sulla traversa e poi si inerpica in aria oltre il fondo.

Corre il minuto dodici quando arriva il primo affondo del Fossombrone, ma è quello vincente. C’è una palla che filtra dalla mediana e finisce sul piede di Pagliari, il quale Pagliari, ieri particolarmente in vene, parte in solitaria e poi corona l’exploit con un pallonetto tanto freddo quanto strepitoso: uno a zero.

Alla mezzora forse c’è un fallo di mano in area della difesa metaurense: il tiro, una punizione dalla trequarti, era stato di Giunti. L’arbitro dice che va tutto bene.Poco dopo tocca a Palazzi andare giù in area, ma anche stavolta l’arbitro decide allo stesso modo. La cosa più bella della ripresa per Fossombrone la confeziona Riccardo Pandolfi al minuto venti, con una mezza rovesciata che si perde di poco a lato. L’azione era partita da una delle solite iniziative del sempre imprendibile Battisti. Ma non è male, sempre a firma Riccardo Pandolfi, una botta dalla tre quarti su cui però il portiere Andreani blocca tranquillo in presa alta (40’).

L’ultima nota è che l’Atletico Gallo rimane in dieci quasi agli sgoccioli, causa doppio cartellino ai danni di Dominici al 47’. Come noterà mister Gastone Mariotti alla fine, non avere né Dominci né Nobili, ammonito, non un buon viatico per la partita di playoff di domenica prossima.

a.bia.