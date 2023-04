"Viviamo un brutto periodo, non ricordo un momento così"

"La sosta arriva al momento giusto perché ci dà 15 giorni per resettare tutto e fare le ultime cinque gare nel migliore modo". Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, è impegnato a fare invertire la rotta dopo quattro sconfitte di fila e con la squadra che non vince dal 26 febbraio quando era tornata a casa con i 3 punti conquistati nel derby con il Trodica. "È un periodo brutto – aggiunge – e dobbiamo trovare il rimedio per venirne fuori. Dobbiamo rimetterci in riga perché dispiace per quanto venutosi a creare per società e tifosi". È una situazione nuova per il tecnico. "Non ricordo un momento così difficile, ma interverremo per risolvere tutto e tornare a fare punti". Nel fine settimana non ci sarà il campionato, ma il Potenza Picena farà un test. "Faremo un allenamento congiunto con il Montefano". A fine mese il Potenza Picena riceverà l’Atletico Centobuchi, la settimana successiva sarà di scena a Monticelli, quindi il match interno con la Palmense, nella penultima giornata ci sarà il match esterno con il Grottammare e infine si chiuderà con il Castel di Lama.