Voglia di scudetto e di pallavolo: file ai botteghini, è già sold out

Durante la regular season gli appassionati sono stati un po’ troppo lontani dalla Lube e adesso stanno "espiando le proprie colpe". Battute a parte, il desiderio di accaparrarsi i biglietti per gara2 delle finali, la prima all’Eurosuole Forum giovedì alle 20.30, era così alto che ieri si sono create file fuori dal botteghino del palazzetto già tempo prima dell’apertura alle 15.30. E al momento della chiusura, intorno alle 20, i biglietti erano già sold out.

Il match era compreso nell’abbonamento stagionale, ma per chi non era abbonato il botteghino sarebbe stato aperto oggi con orario 17-19, oppure il portale Vivaticket proponeva due modalità di acquisto dalle 17 di ieri: collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket. Ma tutto ciò oggi non avverrà perché i tifosi hanno risposto subito alla grande.

Il prezzo dei tagliandi era rimasto inalterato, identico a quello delle altre sfide playoff. Ci saranno quindi quattromila tifosi a caricare i ragazzi di coach Blengini come martedì, quando il palas è stato davvero un valore aggiunto, spinto dal ritmo incessante dei tamburi della curva.

a. s.