"Vogliamo aiutare Tittarelli a diventare capocannoniere"

Domenica il Chiesanuova completerà una prima stagione da matricola fantastica grazie alla conquista della salvezza con un turno di anticipo. I biancorossi ospiteranno a Treia la Sangiustese, confronto tra vicine in classifica serene e al riparo dai guai. Ieri il gruppo si è ritrovato per una cena festosa e tra due giorni sarà un’amichevole o quasi. La terza e ultima formazione con la riuscita autogestione darà spazio alle seconde linee.

"Qualche variazione ci sarà – conferma il direttore sportivo Federico Frenquelli – . Una volta raggiunto il nostro obiettivo è giusto dare spazio a chi ne ha avuto meno, ma si è sempre impegnato in allenamento". La maggiore motivazione ora è far vincere a Tittarelli la classifica dei bomber? "Sì, è in testa con 15 reti assieme a Iori e i compagni giocheranno per far segnare a Gabriele un gol in più".

State celebrando la salvezza da due domeniche. Lei l’aveva sempre dichiarata sicura, sembrava quasi presuntuoso nella certezza che questo sarebbe stato l’epilogo. "Magari non mi aspettavo di festeggiare la permanenza con un turno anticipo, tanto più dopo la sconfitta con la Maceratese e con il calendario che ci poneva di fronte tre rivali ostiche (e l’Osimana da sfidare sul neutro di Recanati). Però ero sicuro del valore della rosa allestita, il gruppo era esperto e sono stato ripagato".

Andrea Scoppa