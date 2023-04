"Vogliamo il miglior posto nella griglia per gli spareggi"

Oggi Marco Donadel, neo allenatore dell’Ancona, compie 40 anni e secondo Roberta Nocelli, amministratore delegato del club dorico e consigliere di Lega, l’uomo derby potrebbe essere proprio lui: "Perché credo che si potranno vedere i frutti del suo lavoro dopo una settimana completa di allenamenti. Non entro in questioni prettamente tecniche: dico soltanto che ha un modo di approcciare diverso rispetto al suo predecessore e forse era anche quello che i giocatori volevano per ricavare nuova linfa da questo finale di stagione. Ricordiamoci che comunque la testa incide e anche parecchio". Anche da parte vostra comunque le motivazioni sono evidenti: in caso di vittoria c’è la certezza del sesto posto e anche la quinta posizione non è impossibile qualora però ci fosse un pareggio tra Pontedera e Gubbio e con un vostro successo con due gol di scarto: "I playoff sono un altro campionato e comportano trasferte e quant’altro. Certo non lasceremo nulla di intentato per il miglior piazzamento nella griglia". Il fair play, comunque, tra le due società è assoluto: "Abbiamo collaborato tra segretari, tra presidenti perché comunque è importante avere una società professionistica a un tiro di schioppo da noi che ci può permettere di condividere un bel percorso. Dopodomani dovrà essere un esempio di sport vero, tra due città vicine e dove non ha ragione di esistere nessun motivo di astio, di qualsiasi tipo". La formazione che il mister biancorosso vorrà schierare è un rebus, non soltanto legato alle tre assenze per squalifica e al presumibile forfait di Gatto ma anche ai due diffidati, Di Massimo e Prezioso, che potrebbero quindi essere "rischiati" soltanto in parte o tenuti precauzionalmente in panchina. In porta ci sarà Vitali al posto di Perucchini mentre il trio difensivo potrebbe essere composto da Fantoni, Mondonico e Camigliano. Dietro a Melchiorri ci sarà senz’altro Simonetti e probabilmente Lombardi. Occhio anche alle sgroppate sulla fascia destra di un Mezzoni, particolarmente "ispirato" contro il Rimini. Tuttavia la parola d’ordine principale che sembra voler attuare Donadel è "flessibilità". Entusiasmo comunque allo zenit dopo l’acquisizione dei terreni dell’area antistante il Del Conero per il centro sportivo: "Una giornata storica – ha concluso Nocelli – in primis per Tony Tiong che sta investendo sul futuro di tutti noi. Questa è una società che preferisce fare i fatti, poi raccontarli".

Andrea Verdolini