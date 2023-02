"Voglio una Maceratese più cinica Il Fabriano Cerreto è in grande forma"

"Si affrontano formazioni che devono tirarsi fuori dalle zone calde e troveremo di fronte un avversario in salute, come dimostrano le ultime tre vittorie di fila colte dal Fabriano Cerreto". Peppino Amadio, allenatore della Maceratese, scatta la fotografia della partita in programma alle 15 di oggi all’Helvia Recina tra squadre divise da un punto. "Sono soddisfatto – aggiunge – dalle prestazioni dei ragazzi, manca il risultato pieno e a essere onesti abbiamo raccolto meno di quanto fatto vedere". È chiaro che dovrà essere una Maceratese molto concentrata per venire fuori al più presto dalla zona calda della classifica e guardare al futuro con maggiore serenità. "Dovremo prestare molta attenzione considerando il loro stato di forma, la bravura del tecnico Destro che ha dato compattezza alla squadra. Però più che all’avversario dobbiamo pensare a noi stessi, ad avere l’atteggiamento giusto sin dal fischio d’inizio perché in tal modo possiamo fare bene". L’ideale è ripetere la stessa prestazione offerta nelle precedenti occasioni. "Sono fiducioso – dice Amadio – dopo quanto fatto vedere dalla squadra avendo fornito sempre buone prestazioni, ci sono state piccole imperfezioni pagate a caro prezzo. Forse dobbiamo metterci più cattiveria sotto rete perché occorre essere più cinici quando si creano 3-4 nitide occasioni che non concediamo agli avversari". Il tecnico biancorosso può contare su tutti i giocatori della rosa, eccetto Bugaro.