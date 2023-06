Volate vincenti di Piccoli e Goretti

Kevin Piccioli (SCD Alma Juventus Fano) e Giorgio Bramini Goretti (ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana) sono stati i vincitori del 23° Trofeo Città di Sant’Elpidio a Mare, una gara per la categoria Esordienti che ha ricordato le figure del dottor Nazzareno Trobbiani e Nello Marchionni. La gara organizzata dal Gruppo Ciclistico la Montagnola si è disputata nella zona artigianale Brancadoro di Casette d’Ete su un tracciato di 2.300 metri da ripetere 12 volte per gli Esordienti primo anno, per complessivi 27,6 km, e 15 volte per gli Esordienti di 2° anno, per un totale di 34,5 km.

A prendere il via per primi sono stati gli Esordienti di 1° anno e ai nastri di partenza si sono presentati 27 corridori, molti dei quali provenienti da fuori regione. La sfida è stata molto tattica con il gruppo che ha viaggiato per tanti km in formazione compatta. La volata è stata inevitabile e ha premiato Kevin Piccioli (Alma Juventus Fano) che ha preceduto Alessandro Magnanelli (ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana) ed Edoardo Costantini (S.C. Pedale Chiaravallese). Tra le donne successo per Julia Giacobbi (Costruzioni e Ambienti MG K Vis).

Più tardi è toccato agli Esordienti di 2° anno con 23 corridori al via. Anche in questo caso le fughe in atto non hanno sortito l’effetto sperato e la volata è stata inevitabile. A tagliare per primo il traguardo Giorgio Bramini Goretti (asd Gubbio Ciclismo Mocaiana) davanti a Emanuele Morganti (ASD Pedale Rossoblù Picenum) e Giacomo Zanella (S.C. Pedale Chiaravallese).

Alla fine è arrivata la premiazione a cui hanno partecipato il vice presidente vicario della Fci Marche Massimo Romanelli, il presidente provinciale Marco Lelli e il vice sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci.

Roberto Cicchinè