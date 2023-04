"Volevamo la vittoria" a tutti i costi"

La corsia mancina è tornata a risollevarsi in maniera prepotente con l’impiego del promettente Giordano e la contestuale scelta di mettere in panca un Falasco da tempo in riserva. Breda ci ha messo un po’ forse troppo. Ma il 21enne, arrivato in prestito dalla Sampdoria nella scorsa estate, è stato indubbiamente uno dei migliori in campo nel match vinto per 1-0 contro il Sudtirol. Personalità, corsa, lettura lucida dei momenti e un mancino in grado di produrre numerosi pericoli in area avversaria. "Sono contento perché è da un po’ che non riuscivo a disputare 90’ – ha commentato il terzino sinistro al termine del match -. Devo ringraziare i miei compagni che mi sono stati vicini e mi hanno dato una grande mano per riuscire a giocare una partita così. Sono molto felice per la vittoria. Era importantissimo. La volevamo a tutti i costi. In settimana ce lo eravamo detto e l’avevo visto dal come ci stavamo allenando". Ad aprire le ostilità è stato il suo violento sinistro da lontano che ha trovato la super risposta di Poluzzi in corner. "Ci lasciavano un po’ di spazio e quando arrivava la palla fuori per calciare ci abbiamo provato senza pensarci più di tanto. C’è stata un po’ di sfortuna, ma va bene così". La retroguardia bianconera è tornata a mantenere inviolata la propria porta dopo qualche gara in cui non si era riusciti a respingere gli assalti avversari. "I nostri centrali hanno davvero fatto una grande partita – ha proseguito -. Loro giocavano spesso questa palla in avanti su Odogwu e cercavano la spizzata per gli esterni. Simic e Botteghin hanno sempre fatto il loro non permettendo che la loro soluzione riuscisse. Questo ha agevolato anche il lavoro sulle due corsie a Donati e me. Sono soddisfatto della mia stagione. Questa esperienza è molto importante perché mi permette di confrontarmi con giocatori che si sono cimentati anche in serie A. Tutti i giorni i compagni più esperti forniscono dei buoni consigli a noi giovani. E questo ci sta permettendo di crescere tecnicamente e tatticamente". Il prossimo appuntamento a Como potrebbe fornire la possibilità di chiudere la pratica salvezza in anticipo. "La continuità non è stata il nostro forte quest’anno – ha concluso - ma dobbiamo continuare così. Questo atteggiamento cercheremo di portarlo anche a Como dove vogliamo ripetere una partita simile".

mas.mar.