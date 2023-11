"Volevamo vincerla, questo è un gran gruppo"

Simone Banchieri analizza il pareggio casalingo con l’Arezzo: "Ci abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Abbiamo preso un palo interno, hanno salvato sulla linea, abbiamo creato almeno sette occasioni per fare gol. Prima della rete del pareggio Tonucci ha battuto di testa e il loro portiere è stato bravissimo. Dopo quella palla abbiamo avuto ancora su calcio d’angolo il colpo di testa di Sylla. Poi abbiamo fatto gol a tempo scaduto e avuto anche l’ultima palla che potevamo andare in porta, ma è stato segnalato fuorigioco. Quindi ci abbiamo provato in tutti i modi a vincere". Il mister della Vis sottolinea: "Però mi piace rimarcare che abbiamo gli attributi per non mollare mai, giochiamo fino alla fine che è la cosa più importante nel calcio e abbiamo una identità chiara e una coesione con la città e con i nostri tifosi straordinaria, perché oggi vedere la gente fino al 95’ a cantare per noi sono le cose che ti danno emozione. Poi è chiaro, ripeto che ci dispiace molto non avere vinto, ma ci abbiamo provato in tutti i modi". E va nello specifico: "Ancora con i cambi abbiamo avuto in campo almeno sette giocatori in attacco negli ultimi trenta minuti e abbiamo tenuto lì un Arezzo che è un’ottima squadra finché non abbiamo trovato il gol e penso che avremmo meritato anche di farne un altro". Su Sylla: "Noi siamo contenti di Sylla che ha fatto finora tre gol e lo scorso anno ne ha fatti cinque in tutto: insomma, siamo ai primi di novembre e ha fatto quasi i gol dell’altro anno. Sylla ne farà tanti, perché la squadra lo serve molto, ha tante occasioni. Oggi una è stata salvata sulla linea, un’altra di testa è andata fuori di pochissimo, poi ha fatto gol. E’ il secondo gol che fa a tempo scaduto, è il terzo che fa nei secondi tempi". E chiude: "Questo è un gruppo incredibile che non molla mai, noi volevamo vincere contro una squadra che ritengo forte, squadra che ha battuto la scorsa partita il Gubbio che pareva contro di noi il Real Madrid. Noi abbiamo concesso solo un tiro in porta all’Arezzo che è stato bravo a trasformarlo".

Beatrice Terenzi