Volley A2 femminile - pool promozione. Cbf Balducci a Perugia. Sfida d’alta classifica

Parte alle 17 di oggi a Perugia l’avventura della Cbf Balducci nella pool promozione. Per le maceratesi subito un big match (diretta Volleyball Tv e Studio 7 tv canale 78) perché dall’altra parte della rete troveranno la Bartoccini-Fortinfissi, leader della pool promozione con 5 punti di vantaggio sulla Cbf Balducci. Tra l’altro la gara mette a confronto le formazioni vincitrici dei gironi di regular season di A2 di volley femminile. Al seguito delle ragazze di coach Michele Carancini ci sarà anche un buon numero di tifosi tra il pullman organizzato e auto. La formazione umbra, guidata da coach Andrea Giovi, ha in regia l’ex arancionera Maria Irene Ricci, protagonista della promozione in A1 e della stagione in massima serie a Macerata. Il ruolo di opposto è affidato alla colombiana Ivonee Montano, mentre al centro ci saranno Benedetta Bartolini e Asia Cogliandro. A schiacciare un’altra ex arancionera, Dayana Kosareva, e Gaia Traballi. Il libero è Imma Sirressi.

"Con Macerata – dice l’ex Ricci – ho vissuto un’esperienza importante e per questo ci vogliamo ancora bene. Con loro ho vinto un campionato di A2 e questo crea un legame profondo. Anche in quella successiva, nonostante tante sconfitte, ho imparato molto. Macerata è una grande società e lo sta dimostrando. Noi arriviamo bene alla sfida. C’è grande convinzione in ciò che facciamo quotidianamente tra pesi e palla. Macerata è dotata di grandi altezze e mi aspetto una squadra che farà valere il fondamentale del muro. Noi dobbiamo continuare a spingere come fatto fino ad ora. Non direi che questa partita possa essere già indicativa sull’andamento della pool promozione, tuttavia non sarebbe poco vince e distanziare le avversarie di 8 lunghezze".

Dall’altra parte ecco l’opinione di Arianna Vittorini, schiacciatrice Cbf Balducci. "Affrontiamo – dice – la formazione prima in classifica e che finora ha mostrato maggiore forza e continuità. Noi ce la metteremo tutta per disputare al meglio un match molto importante, con la giusta consapevolezza dei nostri mezzi".

È la terza volta che si affrontano le due squadre e il bilancio è di una vittoria per parte.

Tre le ex di turno: Dayana Kosareva a Macerata nel 2019/2020; Maria Irene Ricci a Macerata nel 2021/2022 e 2022/2023; Alessia Masciullo a Perugia nel 2021/2022