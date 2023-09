Volley Academy Macerata: nominato Medei nuovo responsabile

Daniele Medei è il nuovo responsabile della Volley Academy, dapprima è stato un centrale della società e poi ne ha indossato i panni di dirigente. "Per me – dice Medei – è tutto nuovo e sto imparando molto in queste prime settimane. Posso contare su collaboratori di esperienza e confrontarmi con i dirigenti della Pallavolo Macerata: dal dg Italo Vullo al Francesco Gabrielli. Al mio fianco ho poi due coordinatori, per il maschile Massimo Pesciaioli e per il femminile Alessandro Caraceni, che conoscono l’ambiente e hanno passione". Il lavoro è tanto. "Gli iscritti aumentano e vogliamo essere all’altezza della passione di tanti ragazzi e ragazze. A cominciare dalla pallavolo femminile, abbiamo scelto di dare l’opportunità alle giovani di cimentarsi con un campionato nuovo iscrivendo la squadra in 2ª Divisione. Le ragazze disputeranno il torneo di under 16 divise in due squadre, poi abbiamo l’under 14 e l’under 13. Per quanto riguarda il maschile, ci sono l’under 13, l’under 19 e due squadre di under 17: una composta da soli giocatori della Pallavolo Macerata, l’altra unisce ragazzi dell’under 15 con alcuni provenienti dalla collaborazione con Tolentino. Sotto l’under 13, per la categoria S3 dai 6 ai 12 anni, abbiamo scelto di ottimizzare risorse e gestione degli spazi con la Volley Macerata, in questo modo si alza anche il livello degli allenamenti per i ragazzi e la qualità delle squadre". Cresce anche la Serie C. "È un gruppo giovane e promettente, formato dai ragazzi dell’under 19 e alcuni atleti sopra i 20 anni".