Volley, Luisa Fusco alla guida tecnica della Corplast Edilvetri

Cambio della guardia in casa Corplast Edilvetri Corridonia, affidata a Luisa Fusco la guida del team femminile che partecipa al girone D della B1 di pallavolo. Subentra a coach Mauro Messi con cui la collaborazione si è interrotta dopo 2 anni. L’esperta allenatrice falconarese è la prima donna in assoluto a capo della panchina della Prima squadra. Al suo fianco rimarranno Francesco Carpineti, Luana Ciampechini e Daniele Diamanti che hanno gestito il periodo di "interregno". Messi ha terminato la sua esperienza a Corridonia dopo il ko 3-2 patito a Forlì e 4 sconfitte consecutive. Questo weekend la formazione neopromossa ha riposato e riprenderà a giocare sabato ad Altino, la seconda della classe. Un finale di campionato in cui Corridonia dovrà mantenere il punto di vantaggio che la separa dalla terz’ultima posizione, le ultime tre retrocedono in B2.