Volley Macerata in serie D Leoni: "Qualcosa di unico"

I ragazzi della Volley Macerata hanno vinto 3-0 in casa della Futura Tolentino e sono stati promossi in serie D. La squadra, tutta formata da under 19, allenata da Dylan Leoni e Matteo Bussolotto è stata protagonista di uno splendido cammino: un plauso a Matteo Pallotta, Fabrizio Passarini, Cristian Taccari, Andrea Carletti, Leonardo Carducci, Giovanni D’Alessandro, Leonardo Castellani, Nicolas Bara, Francesco Rughini, Riccardo Coppari, Andrea Gentili, Denni Santinelli, Marco Vittorio Radici, Emanuele Marconi, Marco Del Gobbo, Simone Acquaviva, Alessandro Acciarresi, Emanuele Veres, Giacomo Maria Benigni, Matteo Bara, Valentino Gigli, Gabriele Massei, Lorenzo Zazzetta. Soddisfatti i dirigenti Vito Vigilante e Simone Fraticelli.

"È un qualcosa di unico – dice il coach Leoni – pensando che la maggior parte di questi ragazzi aveva smesso di giocare. Ecco, si può effettivamente dire che si sono presi una bella rivincita e anche una grande soddisfazione. Il cammino è iniziato a metà agosto con la preparazione e non è stato semplice: ci sono stati alti e bassi, poi ci siamo trovati con le spalle a muro durante i playoff. Ma i ragazzi non hanno mai perso la calma, hanno mantenuto la necessaria freddezza e soprattutto hanno sempre tenuto un comportamento esemplare. Non nascondo di non essere riuscito a trattenere qualche lacrima perché ho provato emozioni incredibili. Alla fine tutti ci siamo stretti in un abbraccio collettivo che non dimenticherò mai".