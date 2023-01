Volley serie A3

"Guai a farci prendere dall’euforia dai recenti successi, a San Donà ci attende una gara delicata come dicono i loro ultimi risultati". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, parla della partita delle 18 di oggi in Veneto. "Loro – spiega – hanno fatto molto bene negli ultimi match, hanno trovato soluzioni di gioco importanti con il cambio del palleggiatore e hanno centrato risultati di rilievo, come la vittoria al tie break su Pineto". Non c’è, quindi, da guardare la classifica. "Assolutamente, è da evitare. Parliamo di una realtà in salute come dimostrano gli ultimi risultati e avere portato le gare al tie break. Dobbiamo prestare massima attenzione e non cedere alla loro aggressività". I maceratesi dovranno dare continuità ai risultati dopo i successi su Pineto in campionato e su Fano in Coppa Italia. " Nello sport – dice Gulinelli – quello fatto ieri non conta nulla, ma occorre guardare sempre avanti. Una partita può cambiare in bene o in male il panorama, noi cercheremo conferme perché dalle gare vinte abbiamo tratto delle certezze che ci porteremo dietro contro un avversario che non ha nulla da perdere". Per la squadra sono stati giorni molto intensi tra campionato e Coppa Italia. "In pochi giorni – ricorda il tecnico – abbiamo giocato due gare impegnative e dopo il match di mercoledì abbiamo utilizzato il tempo per recuperare la parte fisica legata ai 5 set giocati a Fano e ai 4 set con Pineto: avevamo la necessità di recuperare energie psico fisiche, e lo abbiamo fatto". Al di là della stanchezza ci sono sensazioni positive attorno alla squadra. "Sono buone quando sono colte vittorie importanti contro formazioni che sono nelle prime due posizioni e hanno condotto un bel girone d’andata. Noi abbiamo ancora aperto anch l’obiettivo Coppa Italia e e le sensazioni sono positive, insomma – conclude Gulinelli – la bocca si è addolcita e non c’è da cedere nel tranello di avere vita facile". Il centrale Gabriele Sanfilippo è impegnato a recuperare dopo l’intervento chirurgico. "Il peggio – dice il giocatore – è passato. Dopo l’intervento al ginocchio e grazie alle cure dei dottori posso concentrarmi sui primi esercizi e si avvicina il momento in cui potrò tornare a camminare".