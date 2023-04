Volley, un altro addio alla Cbf Balducci Dopo Dijkema se ne va pure l’alzatrice Ricci

Si dividono le strade della palleggiatrice Maria Irene Ricci (foto) e della Cbf Balducci HR Macerata, dopo due intense stagioni vissute insieme. Il Club arancionero saluta la regista abruzzese classe 1996, condottiera della formazione maceratese nella storica promozione in A1 ottenuta nella stagione 202122 e poi ancora protagonista in campo nel primo anno vissuto dalla società nel massimo campionato. La dirigenza ringrazia la pallavolista per l’impegno, la professionalità mostrate nei due anni e le augura di cogliere altri importanti traguardi nella carriera. Rispetto alla passata stagione, quella culminata con la retrocessione in A2, è rimasta al momento solo la schiacciatrice Alessia Fiesoli, ma dovrebbero esserci altre giocatrici destinate a cambiare casacca. La sensazione è che anche Silvia Fiori, il libero titolare in A1, possa cambiare maglia così come l’opposta Polina Malik per la quale potrebbe esserci un futuro in A2. Sulle centrali Beatrice Molinaro e Francesca Cosi c’è l’interesse di alcuni club di A1.