Vuelle: Buscaglia dà l’ok: "Abbiamo più certezze"

Coach Buscaglia, quale bilancio traccia per la Vuelle dopo il torneo di Lucca?

"Sicuramente positivo. Nella prima gara contro Tortona siamo stati bravi ad avere flusso in attacco, a condividere il pallone per coinvolgere tutti, prendendo una serie di tiri aperti che, se anche non sono andati a bersaglio, erano comunque costruiti bene. Abbiamo peccato in alcune situazioni specifiche sulle quali abbiamo lavorato sabato mattina e che poi abbiamo applicato in maniera corretta nel secondo match contro Pistoia, mi riferisco soprattutto alla difesa del pick and roll centrale in alcuni cambi".

Forse contro Pistoia c’è stata un po’ più di distrazione?

"Avevamo la gara in mano, il gioco era fluido e forse sono stato io a romperlo un po’. Siccome la squadra si esprimeva bene sono andato a cercare qualcosa di diverso e li ho costretti a pensare un po’ di più. Ma anche quando ci hanno recuperato la prima volta li abbiamo allontanati ed è bastato un timeout per alzare di nuovo il livello di energia. Direi anche che, viste le assenze che accusavamo, abbiamo provato nuovi assetti e dato qualche minuto ai ragazzi. Insomma, andiamo a casa con tante cose positive".

McCallum sabato sera si è preso tante iniziative personali rispetto alle precedenti partite in cui aveva lavorato più per gli altri: è stata una richiesta che veniva dallo staff?

"Sì, abbiamo lavorato su alcune sue situazioni e infatti le sue percentuali al tiro sono state molto alte. Ray ha fatto il suo, ma ha innescato pure gli altri e lo dimostra il fatto che, anche se ha segnato di più, in quattro siamo comunque andati in doppia cifra e questo è importante. Per il nostro play questa è stata la gara da cui partire per un passo in più e credo che dobbiamo imparare a sfruttare appieno le sue qualità".

La difesa contro Pistoia ha ringhiato meno che nella prima serata contro Tortona: eravate stanchi, o forse un po’ più rilassati?

"No, niente rilassamento. Abbiamo lavorato tatticamente anche in maniera corretta, forse non avevamo la stessa pressione, soprattutto per quanto riguarda l’approccio perché un primo quarto in cui subiamo 31 punti non ci è mai successo finora e spero che sia stato solo un caso anomalo, anche perché nel secondo poi ne abbiamo subiti soltanto 13 e siamo ritornati allo stile che ci appartiene, mantenendo di più la posizione difensiva. Sicuramente abbiamo speso di più contro Tortona, ma anche contro Pistoia da un certo punto in poi ci siamo sbattuti".

Come stanno Bamforth e Schilling?

"Meglio, nessun problema di rilievo. Avrei potuto dare loro anche qualche minuto ma siccome dopo il torneo ho dato un giorno di riposo e poi ci aspetta il Memorial Ford contro l’Alba Berlino in casa nostra abbiamo preferito lasciarli tranquilli".

Elisabetta Ferri