Vuelle Due punti che fanno anche morale

"Vincere in trasferta è sempre molto importante", ha detto alla fine del match di Brindisi Maurizio Buscaglia. Anche perché questi primi punti del campionato certificano anche un’altra cosa: che c’è chi sta peggio della Vuelle. Perché non riuscire a portare a casa la partita con la squadra avversaria (la Vuelle) con un pivot e mezzo fuori per falli (Schilling e Mazzola) e con in campo Totè con 4 falli, la racconta lunga anche su un altro aspetto, e cioè che forse anche quest’anno ce la caviamo. Domenica al palasport arriva un’altra squadra di quelle, per così dire, che non sono di prima fascia: Scafati.

Questa vittoria portata a casa meritatamente a Brindisi spiega anche un po’ di questo andamento altalenante che hanno alcuni giocatori. Le medie che contro Venezia erano molto basse, al palaPentassuglia sono tornate decenti. Uno per tutti? Bluiett. Un altro per tutti? Tambone. Perché il tutto è condizionato da chi hai davanti, dalla pressione difensiva degli avversari ed anche dalla loro massa muscolare.

Buscaglia a fine gara cita un solo giocatore e cioè Tambone anche perché il play guardia ha messo dentro canestri pesanti quando la formazione pugliese cercava di risalire la china. Ha stoppato un paio di rimonte che potevano diventare pericolose.

In questo ambito lo stesso discorso vale per Bluiett che aveva messo in mostra un tiro di seta contro Brescia per poi flettere in maniera molto marcata contro Venezia. L’aletta ha sbagliato solamente lo stretto necessario sabato sera, oltre a portare a casa 5 rimbalzi.

I nodi veri della formazione di Buscaglia arrivano sotto i tabelloni perché ormai non c’è nemmeno un margine di discussione su Schilling. E’ un caso e basta. Fra le altre cose costringe Mazzola ad andare a presidiare l’area. Che non è esattamente il suo mestiere che è quello di giocatore tattico con un buon tiro perimetrale. Uno anzi che costringe un lungo avversario ad uscire dall’area.

Quello del lungo, è un problema che è sul tavolo della società ormai da diversi giorni. Voci abbastanza affidabili dicono che Costa & C. si stanno guardando intorno per vedere cosa lasceranno per strada i roster dell’Nba. E cioè i giocatori che verranno tagliati. Ma anche questa è una medaglia a due facce: perché occorre capire anche quanti soldi la società può mettere sul tavolo per trovare il sostituto di Schilling. Che non è un aspetto di secondo piano. Anche perché aumentare la dotazione dei rimbalzi permette ad una formazione com’è la Carpegna Prosciutto, non costruita con una serie di bronzi di Riace, di correre maggiormente in campo e sfruttare il contropiede. Questo all’orizzonte, intanto arrivano i primi due punti che fanno anche morale oltre che classifica.

