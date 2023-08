Vuelle: è l’ora dei tifosi Abbonamenti in vendita

Dopo i sorrisi a Carpegna e la costante presenza di tifosi e appassionati agli allenamenti, ora bisognerà vedere se il radicamento della Vuelle sarà riconfermato dalla campagna abbonamenti. Di certo l’attenzione dei tifosi è stata riattivata sia dal saluto che la squadra ha dedicato loro in fase di partenza dall’Hotel Flaminio sia dalla decisione di di riappropriarsi del Memorial Alphonso Ford con il sapore tutto europeo della sfida con l’Alba Berlino. E’ la conferma che oltre a fare scelte tecniche adeguate, serve anche una comunicazione di un certo livello. Rilanciare il sapore europeo che la Vuelle ha sempre avuto, di cui ci rendiamo conto quando arrivano giocatori alla ricerca di un’occasione di ripartenza, è tutt’altro che una cattiva idea. I tifosi ci sono, la voglia di basket c’è, basterebbe ogni tanto ravvivare l’antico fuoco. Un po’ quello che ha fatto due anni fa un allenatore come Luca Banchi, che aveva subito conquistato il sostegno degli ultras biancorossi. Per gli abbonamenti si comincia oggi.

Come sempre ci sarà una prelazione riservata ai vecchi abbonati per confermare il proprio posto che durerà sino all’8 settembre, ma i nuovi che desiderano acquistare la tessera senza aspettare la seconda fase possono già farlo nei posti liberi. Poi dall’11 settembre la vendita sarà libera in tutti i posti della Vitrifrigo Arena. La novità più importante di questa campagna resta la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento in tre parti grazie alla partnership con la Bcc Pesaro: la prima rata si paga all’atto dell’acquisto, la seconda il 31 ottobre, la terza il 30 novembre. Chi non ha un conto aperto all’istituto di credito pesarese può aprirlo senza spese ulteriori. Insomma la fedeltà si può anche pagare a rate e non è poca cosa.

Altra novità assoluta di quest’anno è la possibilità di acquisire l’abbonamento nel settore che era riservato alla tribuna stampa, denominato ora Tribune Elite: un tavolo con 4 posti viene venduto al costo di 1.500 euro. I giornalisti e i cronisti saranno spostati più vicini al parquet, soluzione che in molti avevano richiesto nel corso degli anni scorsi. Confermate poi le promozioni: da ‘Family’ (con sconto del 10% per ogni membro del nucleo familiare) a ‘Porta un amico’ (se un vecchio abbonato ne porta uno nuovo sconto del 10% per entrambi). C’è poi la promozione ‘Sconto Casa Vl’: ad ogni abbonato della stagione 2324 alla piscina Facchini di via Togliatti verrà applicato uno sconto del 10%.