Vuelle incerottata, solito finale. Nel punto a punto prevale Reggio

VUELLE

83

REGGIO EMILIA

86

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 11 (410), Bluiett 10 (36), Visconti 15 (47), Ford 10 (36), Maretto 2 (11), Stazzonelli 4 (12), Mazzola 6 (25), Fainke 3 (11), Totè 7 (35). All. Buscaglia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 86: Weber 8 (36), Cipolla 4 (12), Grant (02), Atkins 17 (711), Galloway 24 (812), Vitali 13 (46), Chillo 7 (24), Uglietti ne, Herwey ne, Smith 9 (47), Faye 4 (24). Allenatore Priftis.

Arbitri: Zangrando, Tognazzo e Zanelli.

Parziali; 18-21, 44-43, 68-63.

Sembra un ritornello: la Vuelle lotta ma perde di un niente. Anche l’ultimo match di preseason sfugge di mano alla squadra che a Jesolo si presenta alla solita maniera. Priva di Bamforth e Schilling rimasti a Pesaro per prepararsi per la prima di campionato e con Totè in mezzo all’area. La prima azione d’attacco si chiude con i 24 secondi provocati dall’eccesso di palleggio sul posto di McCallum.

L’aggressività e la velocità di Reggio Emilia sono maggiori rispetto a Pesaro. Ma la Vuelle è ormai abituata a reagire contro formazioni che hanno anche investito nel 6-6 e schierano un americano in più. Buscaglia ruota tutti i suoi uomini e trova minuti prima da Stazzonelli, poi da un battagliero Maretto. Infine anche il pivot 2005, Elhadji Brehima Fainke. Atkins e Gallowey sembrano poter dare a Reggio un tentativo di fuga, ma Ford e soprattutto Bluiett affiancano Leonardo Totè nella rincorsa al giocare alla pari. Il primo quarto si chiude sul 20-18 per Reggio, che tenta subito l’allungo in avvio secondo quarto. McCallum ha bisogno di riposare e Tambone risponde subito presente in un quintetto tutto italiano. Pesaro mette il muso avanti sul 28-25 al 15’ con una serie di bombe a ripetizione. Poi fa il bis con Bluiett che conferma di essere un ottimo giocatore: 41-39 al 18’. Un paio di rimesse sbagliate fanno infuriare Buscaglia che si arrabbia con la squadra. Ancora Bluiett fa chiudere metà gara alla Vuelle in vantaggio 44-43.

Si riparte con il risveglio di Stazzonelli (51-45) e il dominio sotto i tabelloni del lungo senegalese Momo Faye, che viene limitato solo da Elhadji Brehima Fainke. Leonardo Totè non entra più per una botta al braccio, ma suscita limitate preoccupazioni.

Le due squadre non vogliono chiudere la preseason con una sconfitta e Riccardo Visconti ci prende dalla distanza (68-61 al 29’). Replica il solito Atkins, affiancato da Gallowey e Weber. Il match diventa una sfida tra tiratori e Reggio però ha qualcosa in più nel raccogliere le palle vaganti per le difficoltà nelle rimesse dei pesaresi. A Mazzola e Visconti rispondono Galloway e Weber. La Vuelle vede sfuggire piano piano il suo vantaggio, mentre il coach di Reggio può protestare a piacimento. McCallum tenta di portare a casa la vittoria sul 78-74, ma Gallowey ha giocato molto in Nba e non sbaglia mai. Si finisce punto a punto (83-83). Gallowey decide tutto con l’ennesima bomba centrale: 86-83. Prosit.

Luigi Luminati