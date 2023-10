Vuelle, la gioia sfuma sull’ultimo tiro. Solo sfiorato il colpaccio a Brescia

Germani

81

Carpegna Prosciutto

79

GERMANI : Christon 11, Gabriel 10, Bilan 10, Burnell 8, Massinburg 7, Tanfoglio ne, Della Valle 8, Petruccelli 4, Cobbins 7, Cournooh 11, Akele 5, Porto ne. All. Magro.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 6, Bamforth 10, Bluiett 21, Visconti, Ford 7, Maretto, Tambone 13, Stazzonelli ne, Mazzola 2, Schilling 4, Totè 16. All. Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Galasso e Noce.

Note - Parziali: 22-20, 47-41, 62-63. Tiri liberi: Brescia: 1727, Pesaro 1720. Tiri da 3 punti: Brescia 416, Pesaro 1227. Rimbalzi: Brescia 39, Pesaro 34. Usciti per falli: Cournooh, Burnell, Totè. Fallo antisportivo a Bilan.

Ha avuto più volte fra le mani l’occasione la Vuelle, ma l’ha sprecata. Il rammarico quindi ci sta, e anche grosso, perché iniziare la stagione con un colpaccio in trasferta avrebbe dato una spinta incredibile a tutto l’ambiente. Ma l’altra faccia della medaglia è che non erano in tanti a credere che la squadra biancorossa avrebbe potuto reggere il confronto con Brescia fino a sfiorare il blitz, visto che Bamforth non era ancora in condizione e lo raccontano le forzature finali. E visto che quello che dovrebbe essere il pivot titolare, al momento, è in grossa difficoltà. Tanto che in quintetto non entra nessuno dei due reduci dagli infortuni. Per fortuna di Buscaglia, oggi la Vuelle si ritrova un Totè formato americano, un pericolo pubblico che non solo segna 16 punti ma subìsce falli a ripetizione e dalla lunetta non ha le mani quadrate come tanti lunghi (810). Ma prima o poi una riflessione sul reparto andrà fatta perché anche stavolta a rimbalzo si soffre dannatamente: il dato finale non è così drammatico (39-34 per Brescia) ma all’intervallo la Germani ha già preso 8 rimbalzi offensivi, che diventano 12 a fine terzo quarto. E sono quelli che tengono in piedi un’avversaria terrorizzata dall’idea di perdere l’esordio in casa dopo la batosta di Supercoppa. La Vuelle lo sa e lavora ai fianchi l’avversario dopo aver retto l’urto di una scontata partenza col turbo (8-2) dei padroni di casa. Il primo canestro di Ford rilassa i compagni e i biancorossi entrano in partita con Totè subito coinvolto: Leo tira dai 5 metri, poi si prende la linea di fondo per un appoggio, quindi scarica a Ford l’assist per la tripla del-1.

E’ Bluiett ad impattare (14-14) dall’arco col primo dei 5 missili che faranno impazzire la difesa. Un finale un po’ distratto di primo quarto costa il -6 e nel secondo si va a picco perché chi esce dalla panchina non si fa trovare pronto: Burnell fa pesare la sua stazza a Visconti che commette falli a ripetizione e Brescia tocca il +14 (34-20), che ribadirà al 15’ (39-25). Il rientro di Tambone, Bluiett e Totè sul parquet riaccende la luce e si concretizza la rimonta che a un battito dall’intervallo riapre il match (43-41) con la tripla del capitano. Se non fosse per le palle perse (7 contro le 3 dei bresciani) potrebbe anche andar meglio. Ma è nel 3° quarto che la Vuelle fa sentire il fiato sul collo a Brescia, nonostante Kenny Gabriel replichi il buon inizio. McCallum e Bamforth insieme funzionano e la tripla del play firma l’aggancio (56-56 al 25’), poi Totè sorpassa a Bluiett allunga (56-61). Manca però il colpo del ko e per due volte Pesaro fallisce il tiro per scappar via, consentendo alla squadra di casa di rientrare. Nell’ultimo quarto Magro si rigioca la carta Bilan, ben contenuto sin lì: l’esperto pivot guadagna falli ma fa cilecca nei liberi, riuscendo però a buttar fuori per falli Totè a 1’48’’ dalla fine (78-77). La stoppatona di Mazzola su Burnell fa innervosire l’americano che sul ribaltamento spende il 5° fallo su Ford, che sorpassa dalla lunetta (78-79) con ancora 25’’ da giocare. Nel timeout Brescia si affida a Christon e fa bene: l’ex Pesaro brucia tutti in penetrazione e segna. Restano 13’’ per vincerla, Bamforth cerca l’isolamento, lo trova, ma la mette sul ferro. Peccato.

Elisabetta Ferri