Vuelle, rimane solo una poltrona per i playoff

I risultati della 29ª giornata lasciano libera una sola poltrona per i playoff. Ieri sono entrate nelle otto sia Trento, che ha battuto Venezia, sia Brindisi, pur sconfitta a Brescia, in virtù degli scontri diretti che la mettono al riparo da un’eventuale classifica avulsa. Il duello perciò rimane aperto solo fra Pesaro e Brescia, com’era prevedibile. Alla Germani basterà vincere per farcela, ma non sarà facile sul campo di Scafati, in lotta per non retrocedere: se dovesse arrivare in parità con Trieste e Reggio sarebbe proprio la squadra di Pino Sacripanti a scendere in A2.

La Vuelle, dopo il ko patito a Napoli, non ha più il destino nelle proprie mani: deve vincere e sperare che Brescia perda. Ma prima di tutto deve battere Tortona e non sarà un’impresa facile perché la stessa Bertram, sconfitta di misura in casa da Milano, non ha ancora la certezza del terzo posto, insidiata da Sassari con la quale ha il confronto diretto sfavorevole. Il Banco di Sardegna, però, è atteso dalla traferta in casa dell’Armani, che può ancora arrivare prima dopo lo scivolone della Virtus a Treviso. Insomma, in tutti i campi si giocherà alla morte, o quasi: la vita dovrebbe essere meno complicata per Napoli che andrà a Verona, già retrocessa matematicamente. La Carpegna Prosciutto, scivolata al nono posto, si mangia le mani, ma nell’ultima giornata avrebbe comunque dovuto battere la squadra di Ramondino visto il risultato di ieri dalla Germani. Ci vorrà ancora la forza di crederci, ma soprattutto la voglia di conquistarseli questi playoff, di giocarli, di regalarli al pubblico, di voler competere con le migliori.

E’ questa fame che sembra mancare alla truppa di Repesa nelle ultime partite, mentre tutti gli altri si sbattono in difesa e trovano prestazioni clamorose dell’uno o dell’altro giocatore (con Trieste Lever e con Napoli Stewart hanno fatto segnare il loro high stagionale), i biancorossi appaiono un po’ rinunciatari, sempre in soggezione, come se non avessero più fiducia nelle proprie qualità. I finali di partita, poi, sono stati spesso imbarazzanti, con pesanti crolli nell’ultimo quarto. Ci vorrebbe un sussulto d’orgoglio, un po’ di ferocia difensiva, una serata dove l’attacco funzioni come nelle giornate migliori di questo campionato e magari un Austin Daye capace - se il turnover stavolta lo premierà - di inventarsi una prestazione importante proprio sul filo di lana. Servirebbe anche un pubblico disposto ad incitare un’ultima volta la squadra, mettendo da parte la delusione provata nell’ultimo periodo. C’è una settimana per prepararsi mentalmente: la propria parte va fatta, a prescindere da cosa succederà a Scafati.

Elisabetta Ferri