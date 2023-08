Vuelle, stasera l’abbraccio con i tifosi L’appuntamento è alla Baia Flaminia

Oggi alle 17,30 davanti all’Hotel Baia Flaminia il primo abbraccio fra la nuova Vuelle e il suo popolo. La società ha lanciato l’invito sui social ai tifosi, ufficializzando anche che Matteo Tambone sarà il capitano della Vuelle 20232024. Un momento sicuramente gradito, soprattutto dai tanti ragazzini che seguono il basket e per i quali farsi un selfie insieme a un giocatore, avere un autografo sulla maglietta o semplicemente scambiare due parole con i propri beniamini rappresenta l’inizio di un legame che poi si svilupperà nel corso del campionato. Bene ha fatto dunque la dirigenza a proporre questo piccolo scambio che però ricopre una grande importanza per creare subito un moto di affetto fra gli atleti che vestiranno la maglia biancorossa ed i loro fans.

Ieri, intanto, è stata un’altra lunga giornata scandita dagli arrivi degli ultimi tre americani: il primo a sbarcare all’aeroporto di Bologna è stato Trevon Bluiett che ha postato una storia su Instragram riprendendo il suo arrivo dall’oblò dell’aereo con il disegnino della bandiera tricolore e le dita a forma di vittoria. Quindi nel tardo pomeriggio è arrivato Ray McCallum e per ultimo Scott Bamforth, che ha chiuso il cerchio. Il team manager Matteo Magi ha riportato in città play e guardia insieme, riempendo un intero pullmino di persone e valigie, dato che Bamforth è arrivato in compagnia di moglie, tre bambini e il loro cane.

Simpatica la storia di Visconti, ormai vero uomo immagine della Vuelle, che ha postato una foto della sua auto e la scritta "Road to Pesre" e poi una volta arrivato un’immagine dall’alto della spiaggia di Baia Flaminia. Ricky ha deciso che continuerà a tenere attivo il suo "vlog" sul canale YouTube anche durante il ritiro della Vuelle e questa sarà una bella opportunità per seguire tramite i suoi video come si svolge la vita degli atleti in questo periodo così cruciale per la costruzione di un gruppo. "Avevo cominciato a farli per raccontare la mia avventura in Nazionale ma mi avete chiesto di andare avanti e lo farò con piacere per raccontarvi tutto, dalle visite mediche agli allenamenti, aiutatemi a trovare un titolo più pesarese" ha detto rivolgendosi ai tifosi che lo seguono in massa.

Stamane, dunque, è tempo di visite: tutti i giocatori, tranne Mazzola che ha già avuto l’idoneità i giorni scorsi, passeranno dalla Fisioclinics sotto le mani esperte del dottor Piero Benelli. E poi via verso il ritiro di Carpegna, dove la squadra si ritroverà a cena insieme per la prima volta e si preparerà a sudare già da domani mattina agli ordini del preparatore Roberto Venerandi, ormai un’istituzione del club. Sale l’attesa per la prima amichevole del 3 settembre, anche per l’avversario scelto, la Virtus Bologna alla quale mancheranno diversi giocatori impegnati ai Mondiali, ma che rappresenta sempre e comunque un valido banco di prova per una squadra così nuova, almeno a livello di coach e quintetto base, come la Carpegna Prosciutto. Emozionato e carico anche lo staff dal marchio pesarese, con Giacomo Baioni che torna a casa dopo tanti anni con la stessa bruciante passione, Luca Pentucci che rappresenta il legame con le passate stagioni e Giovanni Luminati che s’affaccia per la prima volta nel mondo dei senior dopo aver diretto con bravura il settore giovanile.

Elisabetta Ferri