Weekend negativo per Baldassarri

Weekend grigio e senza acuti per Lorenzo Baldassarri quello trascorso in Spagna. Sul circuito alle porte di Barcellona, il centauro non è riuscito a raccogliere punti, pagando sia nella corsa di sabato che 24 ore dopo grossi problemi ai pneumatici. Se in gara1 è riuscito ad arrivare fino al traguardo, anche se solo al 17° posto, domenica è andata peggio, la gomma posteriore si è talmente usurata in anticipo da costringerlo al ritiro a due giri dalla fine. Il primo nella nuova avventura, da debuttante, in Superbike. Insomma un passo indietro rispetto ad Assen, quando aveva preso 3 punti. Speriamo che l’aria di casa migliori la situazione perché nel fine settimana il Balda potrà incrementare il feeling con la Yamaha R1 grazie ai test in programma sul circuito di Misano. E sempre lì nel weekend del 4 giugno si terrà la quinta tappa della stagione iridata 2023 (finora tutti successi di Bautista su Ducati), sul tracciato più vicino alla sua Montecosaro e dove nel 2016 ottenne la prima vittoria in Moto2.

Andrea Scoppa