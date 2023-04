Yant, che delusione, De Cecco c’è Nikolov è discontinuo, Balaso ok

Zaytsev 7,5: il migliore dei suoi, sicuramente il migliore tra i martelli. Lo "zar" disputa una gara2 da applausi, trascinando i campioni d’Italia soprattutto nei set in svantaggio, quelli di rimonta. Macchia un po’ la serata con un tie-break non allo stesso livello. Conclude il secondo atto con 19 punti e uno sontuoso 63% d’attacco, quasi irreale per un opposto. Aggiunge addirittura 3 muri dei 7 di squadra, riceve bene e fa un ace.

Chinenyeze 7+: il fresco ex produce una signora partita, assai bravo specialmente nel quarto set quando tiene lontana Milano che cercava di avvicinarsi. I numeri sono ottimi per il centrale francese, 13 punti con 1315 dal campo e pure 2 block.

Nikolov 5: il baby schiacciatore stecca questa volta, discontinuo. Parte subito male commettendo 3 errori nei primissimi scambi, poi si riprende, in particolare con un gran 4° parziale da 79. Nel tie-break però si ri-spegne con un grave 28 che fa scappare via l’Allianz. Termina la domenica con 20 punti, top scorer biancorosso, il 43% offensivo e ben 6 attacchi out.

De Cecco 6,5: non è certo tra i responsabili della sconfitta, anche se forse serve un po’ poco Zaytsev (24 volte), mentre ne alza il doppio o quasi a Nikolov (46).

Anzani 5,5: fa praticamente la metà dei punti del collega Chinenyeze, ne mette infatti a referto 6 e schiaccia con un buon 71%. Però in generale incide poco e a muro fa solo un block.

Yant 5-: lo graziamo da un voto peggiore perché non sappiamo bene quanto la botta al ginocchio, in occasione del terzo set, lo abbia condizionato. Tuttavia la prestazione del martello, nelle ultime gare assai brillante, è stata da dimenticare. Cominciata male e proseguita più o meno uguale purtroppo. Nel primo parziale fa 29, quindi 15 nel terzo quando viene anche sostituito.

Non trova mai ritmo tanto da produrre appena 13 punti con un bassissimo 1031.

Balaso 6,5: questa volta Pesaresi gli ruba la scena ma il libero, Mvp giovedì, non ha giocato male. Anzi diciamo che ha fatto quello che poteva. Il più cercato da Milano al servizio, addirittura 37 le sue ricezioni mentre i tre martelli complessivamente sono arrivati a 36.

Garcia, D’Amico e Bottolo ng: l’opposto entra solo per qualche battuta, il libero come sempre per giri dietro da ricevitore, lo schiacciatore gioca di più. Coach Blengini infatti lo inserisce per Yant sul 15-10 del terzo set e Mattia spara subito un grande ace, poi però cala e rientrerà solo per il servizio senza più colpire. Uno su quattro e 2 punti per lui.

Andrea Scoppa