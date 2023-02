Yant: "Con Piacenza sarà come gara5 di una finale playoff"

Tra i più elettrizzati in casa Cucine Lube per la partita di domenica c’è Marlon Yant. Lo schiacciatore, diventatotornato finalmente realizzatore implacabile e trascinatore dei biancorossi, ha parlato così: "Contro Piacenza all’Eurosuole Forum sarà davvero bello ritrovare da rivali Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon, atleti con cui dal mio arrivo in Italia ho condiviso tante partite dalla stessa parte della rete vincendo molto. Mi fa un effetto strano ritrovarli tutti in una volta a Civitanova da avversari. Oltretutto la posta in palio è importantissima, ci giochiamo il quarto posto. Dalla prima battuta contro la Gas Sales la mia grinta sarà quella di sempre…forse anche maggiore del solito. Per noi sarà come una gara5 di finale playoff, daremo tutto per prevalere e far gioire la tifoseria. Il mio contributo è in crescita? Non ci sono segreti, ma metodo e allenamento. Mi sono focalizzato in palestra sugli aspetti da migliorare e ho sempre avuto il pieno supporto dello staff biancorosso".