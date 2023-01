Yant, serata super. Momento no per Anzani

ZAYTSEV 7,5: come Yant comincia subito a macinare punti e resterà un fattore della sfida, d’esempio nel tie-break. Conclude con 23 palloni messi a terra, rispetto al 2001 attacca con percentuali "normali", 46%, però è più incisivo a muro (3) e al servizio, anche flottante.

CHINENYEZE 7-: per due set è un fantasma, sia in attacco che a muro, poi nel terzo parziale con l’ingresso di Sottile inizia ad essere servito e ricambiare la fiducia. Prosegue pure con il rientro di De Cecco. Termina con 9 punti e 710.

NIKOLOV 7-: soliti problemini in ricezione, anche se stavolta meno pur ricevendo ben 31 volte (Balaso e Yant insieme 32...), in attacco è una mezza sentenza: 17 punti col 54%. Sempre quello del 2003...

DE CECCO 7: si diverte ad armare Yant e Zaytsev caldissimi, forse dimenticando un po’ troppo i centrali, almeno per metà gara. Alcune alzate sono gioielli e gli "perdoniamo" qualche altra palla immaginifica...

ANZANI 5: continua il periodo no. Saranno le scorie della lunga estate con la Nazionale iridata, ma Simone non va: 29 e nessuno muro.

YANT 8: ok la partita non era né troppo complicata né tanto importante ma mamma mia che serata! Trenta punti e praticamente tutti con l’attacco perché fa solo un ace e un muro... Parte forte con 8 punti nel primo set (78%) e non si ferma più, inarrestabile col 68% d’attacco! Sempre con lo sguardo di chi si riposa sul divano...

BALASO 7: il servizio belga è quasi tutto verso Nikolov, anche perché Yant ieri ha ricevuto bene, per il libero però tante eccellenti difese.

GARCIA FERNANDEZ 6: in attacco non è preciso quando entra per Zaytsev, ma nel terzo set in battuta per poco non piazza il rimontone.

SOTTILE 6,5: lucido e furbo a servire i centrali quando entra per De Cecco.

DIAMANTINI 6: titolare negli ultimi due set per Anzani, aiuta a muro.

D’AMICO, GOTTARDO, BOTTOLO ng.

Andrea Scoppa