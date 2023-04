Yant tiene alta la concentrazione:"Subito aggressivi per prevalere"

In casa Lube alla vigilia ha parlato Marlon Yant (nella foto a destra), schiacciatore non ancora 22enne (se qualcuno se lo dimentica) che è stato l’uomo dei palloni finali in gara5 contro Verona. "Siamo approdati alle semifinali dopo tanto lavoro –ha affermato – e una serie equilibrata con Verona. Non mi aspettavo l’eliminazione di Perugia, ma Milano è passata con merito e ha dimostrato come nello sport sia fondamentale non mollare mai. L’Allianz è una rivale ostica che ci ha già eliminato in coppa, ha alzato ulteriormente il livello e, dopo l’impresa con la Sir, sarà ancora più in fiducia. Dobbiamo essere subito aggressivi per prevalere. Anche i nostri tifosi avranno un ruolo importante". A proposito di tifosi, il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio sui social ha rincarato la dose postando la foto dell’Eurosuole Forum pieno sabato. E ha scritto: "Vi vogliamo così. Aspettiamo anche gli ex scettici, i criticoni per natura e quelli che tifano Milano anche se sono marchigiani. Vogliamo divertirci tutti insieme e questo sport diventa spettacolo solo quando il pubblico è protagonista. Abbiamo già festeggiato col pubblico fuori dal palas, adesso tutti in prima fila".

a. s.