Yant, una serata da dimenticare Si salvano solo De Cecco e Balaso

Zaytsev 6-: è veramente dura dare i voti, ma nel caso dello "zar" è più semplice. Purtroppo la sua partita dura appena un set, anche meno perché non lo finisce uscendo sul 17-12 per un problema alla spalla che verrà valutato meglio. Fin lì non aveva brillato, 05, ma la sua uscita ha fatto rimpiombare la Lube nell’emergenza ricezione. Vitale recuperarlo per venerdì.

Chinenyeze 5: era stato l’Mvp di gara2 con una prestazione offensiva stile Simon, a Trento invece è un fantasma. Appena 3 punti con 25 in attacco e un muro. Impalpabile ed ovviamente poco cercato da De Cecco sempre troppo lontano da rete. L’ultimo set lo gioca Diamantini.

Nikolov 5-: in questa serie è sempre stato discontinuo ed è normale data l’età (19 anni), ieri valido nel primo set da 47, poi impreciso. Nel secondo parziale dentro Bottolo al suo posto. Senza Zaytsev deve ricevere e ripropone la sua principale lacuna, in attacco conclude con 716 e nessun ace (zero di squadra…) o muro.

De Cecco 6: decisivo nel secondo atto con il duplice salvataggio nel tie-break, in questa domenica non incide. In altre occasioni ha alzato palloni migliori ma come criticarlo se non ha mai avuto una palla sopra la testa? La Lube ha avuto il 5% di ricezione perfetta, l’Itas il 28% (50% nell’ultimo set).

Anzani 5,5: i numeri sono discreti, 4 punti con 45 dal campo, ma non riesce a farsi sentire a muro.

Yant 4,5: gara3 da dimenticare. Brutta, brutta, brutta. Non era manco cominciata male, 6 punti col 71% nel set d’apertura, poi il buio. In ricezione soffre tremendamente, al servizio sbaglia 4 battute su 8 e in attacco fa 924 commettendo 4 errori compresi quelli del finale di secondo set. Con Garcia top scorer ad appena 9 punti.

Balaso 6: a lui poco da rimproverare. Lo cercano 11 volte dai nove metri, meno di Yant (17) e Bottolo (15), subisce 2 ace è vero, ma non ha responsabilità nella sconfitta.

Bottolo 5: nel secondo set, titolare, vola oltre un tabellone con un gran gesto, attacca bene (48) ma in ricezione non va nemmeno lui, anzi. E si becca pure 3 muri. Entra più volte negli altri due parziali.

Garcia 5,5: gioca al posto di Zaytsev, comincia bene poi si spegne del tutto. Termina con 9 punti frutto di 918 offensivo (e 3 muri presi) ma non fa girare la sfida come gli era capitato nelle semifinali con l’Itas del 2022.

Diamantini e D’Amico ng: il centrale gioca titolare il terzo set senza farsi notare.

Andrea Scoppa