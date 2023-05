Yant vuole fare ancora la differenza: "Abbiamo il potenziale per avere la meglio"

Alla vigilia ha parlato Marlon Yant, Mvp in gara4 grazie a 24 punti col 65% e ben 7 ace. "La vittoria di venerdì è arrivata con il contributo di tutta la squadra e ci ha dato molta fiducia. Non sarà facile ripetersi a Trento, anche se abbiamo il potenziale per spuntarla. Finora il fattore campo ha fatto la differenza, ma noi stiamo insistendo sul servizio per cercare di cambiare questo trend. Ripensando ai precedenti round, è un peccato aver sprecato alla Blm Group Arena delle chance in gara1, molto combattuta". Sui social il dg Giuseppe Cormio (sul quale continuano le voci di un possibile approdo a Monza) ha pubblicato questo post: "Il privilegio di esserci, di lottare su ogni pallone per raggiungere l’obiettivo di una vita. L’emozione di una vigilia e la consapevolezza di poter rendere ancora una volta felice una intera regione. Così la viviamo, senza calcoli, paure, rimorsi. Siamo consapevoli di dover ancora una volta scalare una montagna, ma siamo attrezzati, motivati e preparati a farlo. Comunque vada grazie per questa stagione meravigliosa giocata da guerrieri che non si arrendono mai". Sarà sicuramente l’ultima volta sulla panchina trentina per Angelo Lorenzetti, coach approdato all’Itas nel 2016 dopo che aveva il tricolore a Modena rimasto senza contratto (similitudine con il presente). Andrà a Perugia e a Trento lo sostituirà Soli. Sia lui che Blengini sognano il quarto scudetto. "E’ una partita impronosticabile per tanti motivi, ma che credo sia il giusto epilogo di uno dei campionati più imprevedibili ed appassionanti degli ultimi decenni. Vogliamo essere protagonisti e per farlo dovremo essere più pronti sin dal via in ricezione e bravi a capitalizzare le occasioni che ci costruiremo". Sulla stessa linea l’ex Marko Podrascanin: "Una delle tante chiavi potrebbe essere la ricezione".

Andrea Scoppa