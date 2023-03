Yfit Macerata e Vis Pesaro si giocano a Camerino il trofeo

Non ci sarà solo una partita. Domenica allo stadio comunale di Camerino si disputerà alle 15 la finale di Coppa Marche di calcio femminile. Incontro che vedrà contrapposte ancora una volta la Yfit Macerata e la Vis Pesaro, uscita sconfitta dalla stessa finale dello scorso anno. Prima però ci sarà alle 10 un appuntamento nella la sala consiliare che ospiterà il convegno "Il caso delle calciatrici: evoluzione del calcio femminile e dello sport femminile in genere dagli anni ’80 ai nostri tempi tra discriminazione, razzismo e sessismo".

A presentare questa giornata è stata la vice sindaco Antonella Nalli, la quale ha tenuto a ringraziare i presenti e la Lega nazionale dilettanti della Federcalcio Marche, per la quale erano presenti il vice presidente vicario Gustavo Malascorta, il responsabile del calcio femminile Mario Borroni, la collaboratrice nello stesso settore Anna Maria Mancinelli e Luca De Simoni. responsabile del dipartimento sociale della Lnd.

"Grazie al Comune sempre disponibile. Domenica scorsa – esordisce Malascorta – c’è stato l’ennesimo episodio, multato, di sessismo da una donna ad un’altra, e dobbiamo far capire che non esiste uomo o donna, ma il calcio. Per far capire questo si riesce solo col mondo dietro l’atleta, perché il sessismo non viene dall’atleta".

Da ottobre è nato il dipartimento sociale nella Lnd per volontà del presidente Abete e il responsabile De Simoni ha spiegato come questo non si occuperà solamente di calcio femminile ma gli vuole dare la giusta importanza. Poi interviene Mancinelli sull’evento: "Spesso – dice – le donne sono obbligate a lavorare dieci volte di più per spiegare quello che sanno fare alla stessa stregua del mondo maschile. Il maschio deve imparare ad essere uomo, e da lì non ci sarà più sessismo o disuguaglianza nello sport. Grazie al dottor De Simoni".

Al convegno saranno inoltre presenti Maria Lina Vitturini della commissione pari opportunità delle Marche, Barbara Re, omologa di Unicam e le studentesse liceali Linda Belfiori e l’universitaria Maria Faganello a portare testimonianze sportive, oltre che Silvana Pazzaglia della società Ancona Respect, che opera in quartieri difficili, e il consigliere regionale Gianluca Pasqui.

Tra il primo ed il secondo tempo sarà inaugurata una panchina rosa, simbolo della lotta contro le violenze sulle donne. Un grande ringraziamento da tutti è andato al camerte Giorgio Bottacchiari, storico consigliere regionale della Federcalcio, Figc Giorgio Bottacchiari, che ha dato un importante contributo per tali appuntamenti così rilevanti e ricchi di significato.

Marco Belardinelli