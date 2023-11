Zagnoni ne vede di tutti i colori. Zoia, serata da mal di testa

Polverino 6,5. Becca 4 gol, ne evita altrettanti. Subisce un tiro al bersaglio e là dietro è il meno colpevole.

Zagnoni 4,5. Giornataccia. Dalle sue parti imperversano Kargbo e Donnarumma. Male anche nel gioco aereo: sovrastato da Donnarumma sul 2-0. Rischia anche di regalare un gol a Shpendi.

Tonucci 5,5. Il mestiere non basta quando i pericoli arrivano da tutte le parti. Sfiora il gol nel finale.

Ceccacci 5. Schierato a sinistra, dove opera Shpendi, finisce presto nel vortice dei movimenti frenetici del Cavalluccio (1’ st Foresta 5,5. Va a fare il quarto a sinistra, fatica in copertura e non spinge).

Da Pozzo 5. Fianco molle vissino. Donnarumma lo schiaccia subito e va pure a segnare. Intimorito, non rischia nulla in costruzione (25’ st Mattioli 5,5. Entra a gara compromessa e non può fare molto).

Valdifiori 5,5. Il centrocampo cesenate va a velocità doppia e lui fatica di brutto. In costruzione si va trovare ma non riesce a far salire la squadra (25’ st Nina 5,5. Fa quel che può).

Iervolino 5. Tutto un rincorrere gli avversari (con ammonizione); di conseguenza la capacità propositiva è quasi nulla (1’ st De Vries 6. Porta vivacità all’attacco, Silvestri su di lui rischia il rosso).

Zoia 5. Giornata da mal di testa là dove agisce Adamo che sciorina numeri a ripetizione. Reclama un fallo subìto da Kargbo sul primo gol cesenate (47’ st Cusumano ng).

Di Paola 5,5. Una conclusione alta nel primo tempo, un paio di punizioni velenose e poco altro. Non trova la porta neanche dalla mattonella preferita.

Pucciarelli 5. Schiacciato all’indietro pure lui. Presenza in area quasi nulla.

Sylla 5,5. Lui almeno dentro l’area si fa sentire, anche se spesso commette fallo: nel primo tempo manca il gol in scivolata, nella ripresa Pisseri gli nega la segnatura.

Cesena: Pisseri 6,5; Pieraccini 6,5, Prestia 6,5, Silvestri 7 (25’ st Piacentini 6); Adamo 8 (18’ st Pierozzi 6,5), Francesconi 6,5, De Rose 7 (36’ st Bumbu ng), Donnarumma 7,5; Saber 6,5 (18’ st Berti 6); Kargbo 6,5 (25’ st Ogunseye 6), Shpendi 6,5.

Arbitro: Virgilio 6.