Zaytsev: "Bellissimo, in pochi ci credevano capaci della rimonta"

Gara5 va in archivio con l’Eurosuole Forum in tripudio e le facce tristi dei gialloblù veneti, qualcuno in lacrime. Ecco le voci dei protagonisti.

Zaytsev: "Bellissima serata, abbiamo portato a termine una rimonta a cui probabilmente due settimane fa credevano in pochi. Sono contento per come abbiamo reagito, per come siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per invertire la rotta. Penso che questa serie l’abbiamo vinta mentalmente, prima ancora che con la tecnica. Il mio contributo in ricezione? Un modulo nuovo, che richiede tanta fatica, ma finora ha portato bene".

Capitan De Cecco: "Quando eravamo sotto 0-2 nella serie abbiamo capito che serviva molto di più per riuscire a battere Verona. Siamo sicuramente riusciti a trarre degli insegnamenti importanti dalle sconfitte e, nel contempo, è anche cresciuta la consapevolezza nei nostri mezzi, così come la serenità necessaria per affrontare questo tipo di partite. Ringrazio il pubblico per il supporto che ci ha dato oggi, e mi auguro di poter ri-giocare con ancora questa fantastica cornice".

Coach Blengini: "Siamo strafelici. Tutti, anche i giovani, hanno saputo lottare sotto pressione, portando a termine una rimonta che non era per niente facile. Ce l’abbiamo fatta lavorando per correggere le cose che non ci erano riuscite nelle prime due sfide e acquisendo quella personalità che in precedenza ci era mancata nei finali di set. La nuova soluzione tattica? L’idea è quella di dare continuità alla ricezione e quindi stabilizzare il cambio palla. Questo assetto richiede degli aggiustamenti tra i giocatori, ma tutti si stanno dimostrando disponibili per adeguarsi in maniera efficace al momento, al tipo di avversario che affrontiamo".

Per Verona, una battuta di coach Stoytchev: "Secondo me potevamo fare molto di più. Purtroppo solo un giocatore aveva giocato i playoff e ci è mancata l’esperienza".

Andrea Scoppa