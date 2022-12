Zaytsev è un diesel, Chinenyeze impeccabile

Gabi 6: non è la partita in cui ha brillato di più, ma quando la Lube ha avuto bisogno di lui ha risposto sempre presente.

D’Amico 6.5: ottima prestazione, cresce con il passare dei minuti dando solidità a tutta la squadra.

Balaso 6: non la sua miglior prestazione, qualche errore forse di concentrazione che non gli permette di esprimersi al meglio.

Zaytsev 7: parte come un diesel, non esalta nei primi scambi poi quando si riscalda e la gara entra nel vivo comincia a carburare e fermarlo diventa difficilissimo.

Chinenyeze 7: altra sua partita di grande efficacia, sbaglia pochissimo e mette giù punti importanti. Il suo muro fa la differenza.

Nikolov 6: partita sull’altalena, momenti di grande talento alternati a qualche battuta d’arresto. Nel complesso merita ampiamente la sufficienza.

Gottardo sv: troppo poco in campo per un giudizio.

De Cecco 7: altra prestazione sontuosa la sua, a Padova è il migliore in campo dimostrando di essere uno dei leader tecnici di questa Lube.

Anzani 6: esperienza e qualità al servizio di una squadra che sta vivendo uno splendido momento di forma. Altra prestazione da applausi la sua.

Bottolo 6: qualche errore qua e là in una partita altrimenti molto positiva. Quando arriverà anche la continuità saranno dolori, per gli altri.

Blengini 7: la vittoria sul campo di Padova vale molto di più di quanto dica la differenza in classifica tra le squadre. La Lube dimostra di essere in grande crescita, soprattutto dal punto di vista mentale. Supera il momento difficile del primo set con grande pazienza e poi con il passare dei minuti mette in campo tutto il talento che ha a disposizione. Il suo lavoro comincia a dare ottimi frutti.