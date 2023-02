Zaytsev il migliore, Yant la nota negativa

Garcia Fernandez 6. Entra nella parte finale del terzo set, ha due sole palle a disposizione, una è quella che chiude il match.

Sottile s.v. Giusto un turno di battuta nel terzo set.

D’Amico 6. Impiegato per pochi scambi in seconda linea.

Balaso 6. Cercato poco dal servizio avversario (appena 7 ricezioni), si rende molto più utile con le sue difese.

Zaytsev 7,5. Supera quota 4000 punti. Subito un turno di battuta con un break, gioca un primo set da sette punti, alla fine ne collezionerà sedici col titolo di mvp della gara. Efficace al servizio pur senza forzare troppo la velocità di palla.

Chinenyeze 6,5. Meglio a muro (3 block) che in attacco, dove parte molto bene nel primo set ma poi viene cercato con minore continuità da De Cecco.

Nikolov 6,5 (nella foto). Ottimo primo set, dove prende benissimo le misure alla diagonale avversaria e mette a terra palle importanti. Cala un po’ nel secondo e nel terzo, alla fine chiude col 26% in attacco.

De Cecco 6,5. Seleziona bene i suoi martelli nel primo set, manda allo sbaraglio Yant nel secondo, riprende le redini della squadra una volta sotto di cinque lunghezze nel terzo.

Anzani 6. Non c’è bisogno di lui in attacco, chiamato in causa appena quattro volte dal suo palleggiatore. Bene a muro.

Bottolo 7,5. Ottimo ingresso a metà secondo set, al posto dello spaesato Yant. Il muro su Bartman è decisivo per spezzare la rimonta dei padroni di casa, mette altri tre punti nel finale di quel parziale, poi nel terzo è protagonista del turno di battuta in cui cambia definitivamente l’inerzia della partita.

Yant 5. La nota negativa della serata. Attacca con un misero 20%, si fa murare per tre volte di fila riaccendendo l’entusiasmo dell’Emma Villas. Blengini lo toglie e non lo rimette in campo.

Diamantini n.e. Gottardo n.e. Ambrose n.e.

Blengini 7. Due set portati a casa col minimo sforzo, qualche difficoltà in più nel terzo ma la sua Lube riprende velocemente il controllo delle operazioni.

St. Sal.