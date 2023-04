Zaytsev il più costante, Nikolov uomo del match Yant, gara altalenante

Zaytsev 8: il più costante dei martelli, 17 punti per l’opposto-ricevitore con un eccellente 52%, media migliore tra gli attaccanti di casa (in spolvero sui lungo linea). Se la Lube ha conquistato un’altra finale il merito è tanto suo. Da quando Blengini lo ha messo in ricezione, gara3 contro Verona, i campioni d’Italia hanno davvero cambiato marcia.

Chinenyeze 7,5: altra prova positiva per l’ex. Il centrale realizza 12 punti con 1117 e chiude il secondo set, cercato ben 3 volte da De Cecco per l’ultimo punto. Di tigna insomma...

Nikolov 8,5: Mvp e top scorer. Proprio lui, il baby 2003 ultimo arrivato in estate dopo l’addio indigesto di Juantorena da capitano, manda in finale la Lube. Il figlio d’arte fa il muro dell’1-0 e segna 21 punti (45%) anche su palle complicate. L’ultimo è un ace e pensare che veniva da 7 errori in battuta...

De Cecco 7,5: l’alzatore è sempre perfetto, smistando soprattutto su Nikolov visto che Yant stavolta non è in serata e cercando più del solito Chinenyeze. Nel terzo set vola pure oltre i tabelloni.

Anzani 7: fondamentale in gara4 con i muri dal quarto set, il centrale è meno fattore, per lui 6 punti (83%) ma attaccando 6 volte contro le 17 di Chinenyeze.

Yant 6,5: l’uomo delle partite che contano stavolta non è trascinante. Altalenante in attacco, soffre più dei compagni in ricezione, specie contro Ishikawa. Termina con un totale di 15 punti, il 46% offensivo, 2 ace come Nikolov, 2 muri fatti (unico), ma anche 3 subiti come Zaytsev.

Balaso 8: il libero aveva giocato un po’ al di sotto dei suoi standard sabato, ha reagito in modo imperiale. Le ha prese tutte. Nel quarto set prodigiosa una difesa a terra su servizio di Ishikawa.

Garcia, D’Amico, Bottolo ng: menzione speciale per il cruciale salvataggio sul 23-23 del 4° set fatto da D’Amico (appena entrato per Yant) finendo sui tabelloni.

Andrea Scoppa