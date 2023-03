Zaytsev: "Lube messa con le spalle al muro"

Gli incaricati del marketing Lube Volley hanno messo proprio la sua foto, con un’espressione grintosa, nella locandina pre-gara3. In effetti molte delle possibilità di sopravvivenza della Lube, domani nel terzo atto dei quarti playoff contro la WithU Verona, passano proprio dal braccio potente e dallo spirito indomito di Ivan Zaytsev. Anche mercoledì lo "zar" è stato tra i migliori in campo e circondato da schiacciatori acerbi (l’unico con un pizzico di esperienza, Yant, non è al meglio) l’opposto classe 1988 è chiamato come non mai a fungere da faro per i campioni in carica, obbligati a vincere domani in casa per evitare una eliminazione troppo anticipata. Abbiamo tutti negli occhi l’entusiasmo dei 4.000 di Verona in un mercoledì sera e, vista l’importanza della partita, nonché i prezzi dei tagliandi relativamente bassi (identici ad un incontro di regular season), l’auspicio è che l’Eurosuole Forum torni vicino alle 3.300 presenze di Champions piuttosto che alle 1.800 di gara1. I biglietti sono ancora disponibili, online e al botteghino pure domani, orari 10-12.30 e 15.30-18 quando inizierà la sfida.

Zaytsev, perdere gara2 e subendo la rimonta deve aver fatto ancora più male rispetto al ko di tre giorni prima. Cosa non ha funzionato nel 4° set quando eravate 0-5 e potevate chiuderla?

"Dovevamo schiacciarli mentalmente ed invece…poi quasi fisiologico aver perso al tie-break. Il punto non è che fa male o dispiace di più, il problema è che gara2 ci ha messo spalle al muro".

Verona è arrivata a 9 vittorie consecutive e vive un momento magico con entusiasmo dilagante. Cosa avete sofferto del loro gioco mercoledì?

"Siamo stati bravi in ricezione ma loro sono ben organizzati in muro-difesa. Chiaramente nei finali di set dovevamo essere più bravi e cattivi".

Stoytchev può vantare la tecnica di Mozic, l’atletismo di Keita e i 2,20 di Sapozhkov. Proprio il suo omologo russo sta impressionando al primo anno in Italia.

"Eh, è proprio bello grosso! Contro di lui e in generale contro i gialloblù sai che attaccheranno a grandi altezze per la super prestanzia fisica, quindi faticherai a fare muri vincenti. Tuttavia puoi sporcare palloni o comunque indirizzarli verso la tua difesa".

La situazione è identica (anche se erano le semifinali) a quella con Trento di un anno fa. Ripetere l’impresa è più facile o più difficile?

"Altrettanto difficile. L’anno scorso va detto che Trento in gara3 praticamente non si presentò, mentre sono certo che Stoytchev saprà motivare i suoi".

Certe partite si vincono di nervi?

"Sì perché nei playoff spesso si è ad armi pari e vince chi gestisce la pressione. Domani dovremo trovare risorse mentali per non voler perdere. Mi spiego, tutti vogliono vincere ma si deve andare oltre, si deve fare in modo che il messaggio sia: tu qui non passi".

Andrea Scoppa